مروحيات إسرائيلية دون طيار تتسلل إلى الأجواء اللبنانية

جي بي سي نيوز:- قالت وسائل إعلام لبنانية، إن مروحيات إسرائيلية دون طيار، شوهدت وهي تخترق الأجواء اللبنانية، الأحد، قادمة من مرتفعات الجولان المحتلة.

وبحسب مواقع لبنانية، فإن المروحيات قامت بطلعات استطلاع فوق المناطق الحدودية بين سوريا ولبنان.

وقالت حسابات لبنانية، إن الطائرات الإسرائيلية حلقت فوق مناطق العرقوب، وحاصبيا، ومزارع شبعا، وسلسلة جبال جبل الشيخ.

وكانت الخارجية اللبنانية تقدمت بشكوى قبل نحو أسبوعين لدى مجلس الأمن، ضد إسرائيل، لقيام الأخيرة باستهداف سيارة اقتربت من معبر المصنع على الحدود السورية اللبنانية.

ويقوم الطيران الإسرائيلي بتنفيذ غارات على أهداف جنوبي وشرقي سوريا بشكل مستمر، عبر مروحيات تخترق الأجواء اللبنانية فجرا. المصدر: عربي 21