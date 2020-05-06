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القطاع الخاص الأمريكي يفقد 20 مليون وظيفة خلال أبريل

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مباشر: ألغى القطاع الخاص في الولايات المتحدة وظائف بوتيرة تاريخية خلال الشهر الماضي، بفعل عمليات تسريح للعمال مع تفشي وأثره الاقتصادي.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة "إيه دبي بي"، اليوم الأربعاء، أن القطاع الخاص غير الزراعي الأمريكي ألغى 20.236 مليون وظيفة في شهر أبريل/نيسان الماضي، مقابل 149 ألف وظيفة مفقودة خلال الشهر السابق له.

وتعتبر وتيرة فقدان الوظائف خلال شهر أبريل/نيسان الماضي تاريخية وغير مسبوقة منذ بداية المؤشر في عام 2002.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى القطاع الخاص في الولايات المتحدة سيلغي 20.500 مليون وظيفة خلال الشهر المنقضي.

وأوضح البيان أن قطاع إنتاج السلع ألغى 4.229 مليون وظيفة في الشهر الماضي، في حين خفض قطاع الخدمات 16 مليون وظيفة خلال نفس الفترة.

ويترقب المسثمرون صدور بيانات الوظائف الشهرية الجديدة في الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل.

وبحلول الساعة 12:33 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي أمام اليورو بنحو 0.3 بالمائة إلى مستوى 1.0809 دولار.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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