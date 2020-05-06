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ساويرس يتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل خلال 18 شهراً

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ساويرس يتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل خلال 18 شهراً ساويرس يتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل خلال 18 شهراً

القاهرة - مباشر: توقع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس ارتفع النفط إلى 100 دولار للبرميل بعد 18 شهراً من الآن.

وقال رجل الأعمال في مقابلة لـ" سي ان بي سي الأمريكية" إن أسعار النفط كانت ستتراجع على أية حال بسبب انخفاض الاستهلاك ولكنها لم تتهاوي إلى تلك المستويات.

وذكر رجل الأعمال نجيب ساويرس إنه سيشتري شركة طيران، ليعارض بذلك الملياردير الأمريكي وارين بافيت الذى أعلن أن بيركشاير هاثاواى باعت كل حصصها فى شركة الطيران فى الاجتماع السنوى للشركة يوم السبت الماضى.

وتراجعت أسعار النفط خلال الفترة الماضية لمستويات متدنية مع زيادة المعروض وتراجع الأستهلاك

وبحلول الساعة 1:37 مساء بتوقيت جرينتش تراجعت أسعار خام برنت بنسبة 2.78% عند سعر 30.11 دولار للبرميل.

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