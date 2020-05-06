أرباح وإيرادات جنرال موتورز تتراجع لكنها تتجاوز التوقعات

مباشر: تراجعت أرباح وإيرادات شركة جنرال موتورز خلال الربع الأول من العام الجاري، لكنها نجحت في تجاوز التوقعات.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية العاملة في قطاع تصنيع السيارات، اليوم الأربعاء، أنها سجلت أرباحاً بقيمة 294 مليون دولار (17 سنتا للسهم الواحد) في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس/آذار الماضي، مقابل أرباح 2.157 مليار دولار (1.48 دولار للسهم) خلال نفس الفترة من عام 2019.

وباستثناء البنود غير المتكررة، بلغ نصيب السهم من الأرباح 62 سنتاً، مقابل توقعات كانت تشير إلى تسجيل 50 سنتاً.

وتراجعت إيرادات "جنرال موتورز" خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 6.2 بالمائة لتسجل32.7 مليار دولار.

وكانت التوقعات تشير إلى تسجيل إيرادات بنحو 32.09 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي.

وأوضحت الشركة أن فيروس "كوفيد-19" كان له تأثير كبير على نتائج اعمالها خلال الربع الماضي.

وكانت جنرال موتورز قررت تعليق توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم وخفض الرواتب والسحب من أدوات الائتمان المتاحة للتعامل مع الأزمة.