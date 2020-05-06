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السعودية تسجل 1687 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1687 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالمملكة، لتعد أعلى حصيلة إصابات يومية منذ تسجيل أول حالة مطلع مارس/ آذار الماضي.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي، إن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة بلغت 31938 حالة.

وسجلت الوزارة 1352 حالة تعافي جديدة من المستجد، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 6783 ألف حالة.

وتم تسجيل 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 209 أشخاص، ارتفاعا من 200 حالة في اليوم السابق.

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مباشر (اقتصاد)

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