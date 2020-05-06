الداخلية السعودية تستكمل مبادرة مساعدة الموقوفين بقضايا مالية

الرياض – مباشر: أطلقت وزارة الداخلية السعودية ممثلة بالمديرية العامة للسجون، اليوم الأربعاء، الإصدار الثاني من خدمة "فرجت" على منصة "أبشر"، إنفاذاً لتوجيهات وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الإصدار الجديد لخدمة "فرجت" يحمل تطوراً نوعياً من خلال تصنيف السجناء الصادر بحقهم أوامر حبس تنفيذي في قضايا مالية غير مرتبطة بأي قضايا جنائية حسب الأولوية في أحقية السداد وفق عدد من المعايير.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم إدراج جميع الفواتير المستحقة على الموقوفين بقضايا مالية في خدمة "فرجت" والربط مع نظام "أمن" فيما يخص العسكريين الصادر بحقهم أوامر حبس تنفيذي، إضافة إلى العديد من التحسينات التقنية للخدمة.

وأشارت، إلى أن هذه النسخة من خدمة "فرجت" تأتي بعد تعاون وشراكة بين المديرية العامة للسجون، والجهات ذات العلاقة وهى: وزارة العدل (وكالة الوزارة لقضاء التنفيذ)، ووزارة الموارد البشرية (وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي)، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (مركز المعلومات الوطني)، ومؤسسة النقد العربي السعودي (نظام الدفع الإلكتروني "سداد).

وتم تدشين مبادرة خدمة "فرجت"، في أواخر شهر رمضان العام الماضي 1440هـ، وتأتي ضمن المبادرات التي تهدف وزارة الداخلية من خلالها إلى إشراك المجتمع في مد يد العون للموقوفين في قضايا مالية، وإتاحة ذلك عبر منصة رقمية موثوقة متمثلة بمنصة "أبشر".

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