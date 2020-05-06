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مقرها سوريا.. "محكمة دولية" لمحاسبة معتقلي "داعش"

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مقرها سوريا.. "محكمة دولية" لمحاسبة معتقلي "داعش" مقرها سوريا.. "محكمة دولية" لمحاسبة معتقلي "داعش"

جي بي سي نيوز:- ذكرت مصادر سورية، الثلاثاء، أن التحالف الدولي ضد "داعش"، يعتزم إنشاء محكمة دولية في سوريا، من أجل محاكمة معتقلي التنظيم الإرهابي.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر وصفها بـ "الموثوقة"، بأن التحالف الدولي أوعز بإنشاء قاعة محكمة دولية في سوريا، لمحاكمة أفراد تنظيم داعش.

وأشار المرصد إلى أن عملية بناء قاعة المحكمة بدأت بالفعل في الحي الشرقي من مدينة القامشلي في ريف الحسكة، وبدعم من دول غربية ضمن التحالف الدولي ضد داعش ، بحسب "سكاي نيوز ".

ومن بين الدول الداعمة لهذه الخطوة، فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من عملية البناء في غضون شهرين إلى 3 أشهر.

جدير بالذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان قد دعا من ألمانيا خلال شهر مارس من العام الفائت 2019، دولا أوربية لإنشاء محكمة دولية لمحاكمة معتقلي داعش لدى قوات سوريا الديمقراطية.

جي بي سي نيوز

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