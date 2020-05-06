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الهجرة: تعامل الدولة مع كورونا كان مصدر فخر للمصريين بالداخل والخارج

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الهجرة: تعامل الدولة مع كورونا كان مصدر فخر للمصريين بالداخل والخارج الهجرة: تعامل الدولة مع كورونا كان مصدر فخر للمصريين بالداخل والخارج

صرحت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج في تصريح لها، إن أزمة أزمة عالمية وليست أزمة تخص فقط، وتعامل الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها مع الظروف الإستثنائية كان مصدر فخر كل المصريين سواء في الداخل والخارج.

 

وأكد مكرم خلال حوار ببرنامج “أهل مصر”، المذاع على شاشة قناة “سكاي نيوز عربية”، والذي يقدمه الإعلامي سمير عمر، أنه عند تفشي فيروس كورونا ظهرت أزمة العالقين المصريين الذين لا يستطيعون العودة إلى الدول التي يعملون بها في الخليج، إذا كانوا يقضون إجازتهم في مصر بعد إغلاق المطارات، فطالبوا بإعادتهم للخليج لمباشرة أعمالهم.

 

وأضافت، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على أن تعامل دول الخليج مع الأزمة كان إنسانيًا قبل أن يكون سياسيًا.

 

وأشارت إلى أن الكويت والإمارات على سبيل المثال أعلنت تمديد إقامات العمالة وتجديد إجازاتهم ما بث الطمأنينة في نفوس العمال.

المشرق نيوز

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