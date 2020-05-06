تركيا وروسيا يواصلان شراء الذهب في مارس

مباشر - سالي إسماعيل: تستمر موجة شراء البنوك المركزية حول العالم للذهب كأحد أدوات التحوط، ورغم عدم اختلاف قائمة الدول العشر الأكثر حيازة للمعدن لكن ألمانيا كانت في صدارة البائعين.

ويكشف التقرير الشهري الصادر عن مجلس الذهب العالمي، أمس الثلاثاء، أن حيازة البنوك المركزية من الذهب في 100 دولة حول العالم بلغت 34.859 ألف طن بنهاية شهر مارس/آذار الماضي.

الأكثر شراءً وبيعاً

وتأتي تركيا في صدارة الدول التي عززت مشترياتها من المعدن النفيس خلال مارس/آذار الماضي، في حين باعت ألمانيا جزء من حيازة الذهب.

وقامت تركيا بشراء 31.7 طن من الذهب في شهر مارس/آذار الماضي، ليصل إجمالي ما تمتلكه من المعدن إلى 458.2 طن وهو ما يمثل 29.5 بالمائة من إجمالي احتياطيات البلاد.

ورفعت كذلك روسيا إجمالي احتياطيات الذهب لديها إلى 2299.2 طن بزيادة حوالي 9 أطنان في مارس/آذار، فيما بلغت مشتريات أوزبكستان من المعدن الأصفر 7.5 طن.

وفي الوقت نفسه، عززت المكسيك ومالطا حيازاتهما من الذهب في مارس/آذار بشراء كل منهما 0.1 طن من المعدن.

وعلى النقيض، قامت ألمانيا ببيع نحو 2.3 طن من احتياطي الذهب.

أكثر البنوك المركزية بيعاً وشراءً للذهب في يناير - (المصدر: مجلس الذهب العالمي)

الأكثر حيازة؟

وبالنسبة لحيازة الدول من الذهب، فهي قائمة تكاد لا تشهد تغييرات في الترتيب وإن كان حجم الذهب الذي تمتلكه كل دول شهد اختلافات ملحوظة أبرزها روسيا.

وتشغل الولايات المتحدة المركز الأول بحيازة قدرها 8133.5 طن من الذهب، بما يعادل 78.3 بالمائة من إجمالي احتاطيات الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في العام.

في حين احتفظت ألمانيا بالمرتبة الثانية رغم بيع جزء من المعدن، لكن حيازتها تقف عند 3364.2 طن أو ما يوازي 74.3 بالمائة من الاحتياطيات الإجمالية للبلاد.

أما صندوق النقد، والذي يعتبر الجهة الوحيدة في قائمة تضم نحو 100 دولة، فيشغل الترتيب الثالث بحيازة من الذهب قدرها 2814 طن.

وتحل إيطاليا في المركز الرابع بحيازة 2451.8 طن من المعدن النفيس، وهو ما يعادل 69.5 بالمائة من مجموع احتياطيات البلاد.

وتشغل فرنسا الترتيب الخامس، حيث تبلغ خيازتها من الذهب 2436 طن، وهو ما يعادل 63.4 بالمائة من إجمالي الاحتياطيات لدى البنك المركزي في البلاد.

وفي المرتبة السادسة تأتي روسيا، والتي أعلنت مؤخراً أنها ستوقف عملية شراء الذهب، بامتلاك 2299.2 طن من المعدن بما يوازي 21.1 بالمائة من مجموع احتياطيات بلاد الدب الأبيض.

وجاءت الصين التي تمتلك 1948.3 طن من الذهب كاحتياطي، في المركز السابع، وهو ما يمثل نحو 3.2 بالمائة من إجمالي الاحتياطيات.

بينما كانت المرتبة الثامنة من نصيب سويسرا، حيث تحتفظ بنحو 1040 طن من الذهب وهو ما يوازي 6.3 بالمائة من احتياطيات البلاد الإجمالية.

وبالنسبة للمركز التاسع، فتشلغه اليابان بحيازة 765.2 طن من المعدن الأصفر، وهو ما يعادل 2.9 بالمائة من كافة الاحتياطيات لدى البلاد.

ويتذيل قائمة العشرة الكبار في حيازة المعدن النفيس، الهند، بامتلاكها نحو 641.8 طن من الذهب بما يمثل 6.8 بالمائة من مجموع احتياطي البلاد.