طارق شوقي يتساءل عن مجانية التعليم: هل تكون للجميع أم لمن يستحق؟

رفض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لجوء عدد من أولياء الأمور والطلاب لشراء الأبحاث والغش، في ظل الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الوزارة لإستكمال العام الدراسي الحالي لتفادي أثار انتشار فيروس كورونا.

وأكد شوقي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان اليوم:” هناك تسأولات كثيرة طرحتها الأزمة الحالية أبرزها هل نفتح التعليم الجديد للجميع بدون ضوابط، خصوصًا أننا شوفنا مجموعة هائلة من أولياء الأمور والطلاب جاي ياخد شهادة بس مش يتعلم، وده بيهدر جزء كبير من ميزانية التعليم في البلاعة لأننا مش مستفيدين من اللي اتعلموا”.

وأضاف:” السؤال التاني التعليم المجاني لمين، للكل ولا لمن يستحق، اللي بيغش برده بياخد تعليم مجاني، فهل عايزين تصرفوا فلوسكم كده، ما نديلهم شهادة ونخلص، للأسف الستات كانوا واقفين طوابير زي طابو العيش علشان يشتروا الأبحاث، كلها أموار تحتاج لمواجهة خصوصًا أن فيروس كورونا سلط عدسة عليها”.