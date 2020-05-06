المفتي: يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا وتوجيهها للعمالة غير المنتظمة

صرح الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية في تصريح له، اليوم، إن العمالة اليومية في ظل فيروس كورونا في وضع صعب ويجوز توجيه زكاة الفطر أو الصدقات لهم.

وأضاف، أنهم ينطبق عليهم لفظ الفقر، إذ إن الزكاة المفروضة وزكاة الفطر والكفارات وكل الإلزاميات من الشرع الشريف، ألزم بها بالإنفاق لوجه ما سنجد أنها ستوجه في المقام الاول للفقراء والمساكين وهو ما ينطبق عليهم ذلك.

وأشار علام، خلال حوار ببرنامج “أهل مصر”، المذاع على شاشة قناة “سكاي نيوز عربية”، والذي يقدمه الإعلامي سمير عمر، إن هناك بعض الإشكالات حول تفسير النص حول إخراج زكاة الفطر نقدًا بدلًا من إخراجها بالحبوب.

وتابع: “عندما أعرض وجهات النظر أترك هذه الخلافات الفقهية تتحرك على أرض الواقع وفقًا لطبيعة كل بيئة على حدة”.

وأكد مفتي الجمهورية، أن النصوص الآمرة تقول، إن رسول الله فرض زكاة الفطر صاع من تمر وصاع من شعير أو صاع من الأقط، وهذه الأشياء التي كانت في عصر الرسول، ونجد في زكاة الفطر رحابة في الخلاف الفكرة يعطينا مساحة للتحرك في ظل هذا الواقع المعيش والتمدين، لافتًا إلى أن دار الإفتاء تصدر بشكل سنوي قيمة.