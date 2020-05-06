تعمل بالطاقة الشمسية.. الإنتاج الحربي تكشف أحدث طرازات بوابات التعقيم

صرح محمد توفيق، مساعد وزير الإنتاج الحربي في تصريح له، إن الوزارة فتحت الباب أمام أي باحث أو جهة علمية مصرية في تقديم أفكار لتطبيقها داخل الشركات التابعة للوزارة، وجري منحهم كل الإمكانيات التي يستطيعون من خلالها تقديم منتج ويجري مراجعتها بواسطة وزارة الصحة.

وأكد “توفيق” خلال لقاء ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أنه قبل ظهور فيروس كورونا لم تكن مصانع الوزارة تنتج بوابات التعقيم، موضحًا أن فكرة البوابات وتصميمها كان بواسطة المهندسين التابعين لشركات الإنتاج الحربي، إذا استغرق تصنيع أول بوابة 10 أيام، لافتًا إلى أن أول مجموعة من البوابات كانت لصالح مجلس النواب، وحققت نجاحًا.

وأضاف مساعد وزير الإنتاج الحربي إلى أنه جرى إقامة مصنع بالشراكة مع القطاع الخاص لتصنيع بوابات التعقيم.

وتابع، أن الوزارة بها حاليًا 5 شركات يستطيعوا حاليًا إنتاج أي كمية من بوابات التعقيم وبأكثر من طراز بداية من الطراز البسيط وحتى الطراز الذي يأخذ عدد كبير من الأشخاص مثل الصالة الرياضية أو الاستاد، إضافة إلى البوابة التي الطراز الذي يعمل بالطاقة الشمسية.