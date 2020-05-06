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سامح شكري يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزيرة خارجية جنوب أفريقيا

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سامح شكري يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزيرة خارجية جنوب أفريقيا سامح شكري يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزيرة خارجية جنوب أفريقيا

صرحت مصادر، بتلقي وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 6 مايو الجاري، اتصالًا هاتفيًا من نظيرته الجنوب أفريقية “ناليدي باندور”.

وأكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الأتصال تضمن التباحث حول أنشطة واجتماعات الأتحاد الأفريقي بتسلم جنوب أفريقيا رئاسته من شهر فبراير الماضي، فضلًا عن تناول عدد من القضايا الأفريقية محل الاهتمام المُشترك.

واشار المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين بحثا كذلك التحديات الناتجة عن جائحة فيروس “كورونا” المُستجد، إذا جري التأكيد على أهمية تنسيق وتضافر كافة الجهود للتصدي للآثار الناجمة عنه على الصعيد القاري.

و تناول الوزيران أيضًا، سُبل تعزيز مسار التعاون الثنائي بين مصر وجنوب أفريقيا.

المشرق نيوز

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