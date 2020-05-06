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شركة أبحاث ترفع مستهدف سهم "رعاية" إلى 58.6 ريال

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شركة أبحاث ترفع مستهدف سهم "رعاية" إلى 58.6 ريال شركة أبحاث ترفع مستهدف سهم "رعاية" إلى 58.6 ريال

الرياض- مباشر: رفعت شركة الجزيرة كابيتال السعر المستهدف لسهم الشركة الوطنية للرعاية الطبية - رعاية إلى "زيادة المراكز" بشكل حذر نظرا للضغوط قصيرة الأجل نتيجة انتشار وبسعر مستهدف 58.6 ريال.

وقالت شركة الأبحاث، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن "رعاية" كشفت عن صافي ربح بقيمة 33.2 مليون ريال سعودي بربح للسهم 0.74 ريال، متفوقة بذلك على توقعاتنا البالغة 27.7 مليون ريال وعلى متوسط التوقعات البالغ 21 مليون ريال.

وأضافت أن النمو في صافي الربح بمعدل 10.6 % عن الربع المماثل من العام السابق جاء نتيجة لارتفاع الإيرادات بمعدل 8.7 % مع انخفاض مخصصات الذمم المدينة.

وأوضحت أن إيرادات رعاية للربع الأول 2020 جاءت متوافقة مع توقعاتها، بينما يتوقع أن تتأثر إيرادات الشركة من العيادات الخارجية بقوة نتيجة لجائحة كورونا وكذلك نتائج الشركة بشكل عام خلال السنة المالية 2020.

وتوقعت تحسن نتائج الشركة في السنة المالية 2021. 

تراجع سهم الشركة بنسبة 2.56% إلى سعر 36.2 ريال بختام تعاملات اليوم.

ترشيحات:

"رعاية" تصعد بأرباحها 10.6% في الربع الأول من 2020

مساهمو "رعاية" يقرون توزيع ريالين عن عام 2019

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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