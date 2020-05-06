أسمنت ينبع تسجل نمواً 26.6% بصافي أرباح الربع الأول

الرياض – مباشر: سجلت شركة أسمنت ينبع ارتفاعا في صافي الأرباح بنحو 26.6% خلال الربع الأول من عام 2020 على أساس سنوي.

ووفقا لبيانات الشركة المالية على "تداول" اليوم الأربعاء، بلغ صافي الربح 92.23 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 72.85 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2019.

وأرجعت أسمنت ينبع ارتفاع أرباح الربع الأول للعام الحالي على أساس سنوي؛ إلى نمو كمية المبيعات، وانخفاض الزكاة للفترة.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح الشركة 10.7% مقارنة مع أرباح الربع السابق والبالغة 83.31 مليون ريال.

وانخفضت المبيعات/ الإيرادات بنسبة 12.5% بالربع الأول من العام 2020؛ إلى 227.4 مليون ريال، مقابل 259.81 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على تراجع نسبته 1.1%، لمستوى 26.05 ريالا.

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