"المعذر ريت" يكشف تطورات أثر جائحة كورونا على قطاع المستأجرين

الرياض ـ مباشر: كشفت شركة أصول وبخيت الاستثمارية (مدير صندوق المعذر ريت)، أن قيمة طلبات المستأجرين لتخفيض القيمة الإيجارية المستلمة منذ بداية شهر مارس / آذار الماضي، بلغت نحو 2.5 مليون ريال.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأربعاء، أن قيمة طلبات التخفيض، تشكل نحو 4.5% من إجمالي الإيرادات الإيجارية للصندوق.

وأشارت إلى أن إجمالي قيمة انقطاع الدخل (إيجار العقارات الشاغرة) خلال الفترة نفسها، بلغ نحو 2.82 مليون ريالتمثل حوالي 5% من إجمالي الإيرادات الإيجارية للصندوق.

وأكدت الشركة أنه مستمرة في تقييم أثر جائحة كورونا على قطاعات المستأجرين في الصندوق، وأنه سوف يتم الإعلان عن أية مطالبات جوهرية بهذا الشأن.

ولفتت إلى أن الإعلان عن هذه المطالبات لا يعني قبولها، حيث إنه سيتم معالجتها بما يكفل حماية مصالح مالكي الوحدات ويتوافق مع الأنظمة والقوانين التي تكفل حقوق المتعاقدين.

وأعلن الصندوق، في أبريل / نيسان الماضي عن تلقيه طلبات من بعض المستأجرين ممن تأثروا بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، بتخفيض القيمة الإيجارية.

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