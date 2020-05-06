أخبار عاجلة

أمريكا : نتفهم قلق الملك عبد الله -
هكذا حاولت بريطانيا تحريض العلويين ضد الأسد -
زواتي : شحنات بنزين وديزل ستصل الاردن خلال 3 أسابيع لغايات التخزين -
مقاطعة روسية - صينية لاجتماع مجلس الأمن حول سوريا -
نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
نشرة ضد كورونا - إيطاليا تعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 3 يونيو المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"المعذر ريت" يكشف تطورات أثر جائحة كورونا على قطاع المستأجرين

Print
"المعذر ريت" يكشف تطورات أثر جائحة كورونا على قطاع المستأجرين "المعذر ريت" يكشف تطورات أثر جائحة كورونا على قطاع المستأجرين

الرياض ـ مباشر: كشفت شركة أصول وبخيت الاستثمارية (مدير صندوق المعذر ريت)، أن قيمة طلبات المستأجرين لتخفيض القيمة الإيجارية المستلمة منذ بداية شهر مارس / آذار الماضي، بلغت نحو 2.5 مليون ريال.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأربعاء، أن قيمة طلبات التخفيض، تشكل نحو 4.5% من إجمالي الإيرادات الإيجارية للصندوق.

وأشارت إلى أن إجمالي قيمة انقطاع الدخل (إيجار العقارات الشاغرة) خلال الفترة نفسها، بلغ نحو 2.82 مليون ريالتمثل حوالي 5% من إجمالي الإيرادات الإيجارية للصندوق. 

وأكدت الشركة أنه مستمرة في تقييم أثر جائحة كورونا على قطاعات المستأجرين في الصندوق، وأنه سوف يتم الإعلان عن أية مطالبات جوهرية بهذا الشأن.

ولفتت إلى أن الإعلان عن هذه المطالبات لا يعني قبولها، حيث إنه سيتم معالجتها بما يكفل حماية مصالح مالكي الوحدات ويتوافق مع الأنظمة والقوانين التي تكفل حقوق المتعاقدين.

وأعلن الصندوق، في أبريل / نيسان الماضي عن تلقيه طلبات من بعض المستأجرين ممن تأثروا بالإجراءات الاحترازية لمكافحة ، بتخفيض القيمة الإيجارية.

ترشيحات:

تقرير: توقعات بتخفيض بعض الحوافز وإلغاء الدعم غير الضروري بالسعودية

شركة أبحاث تتوقع انخفاض سوق الأسهم لمستويات مشجعة للاستثمار

الشؤون البلدية السعودية توضح تفاصيل استراتيجية تطوير الإعلانات بالمدن

وزارة الاتصالات السعودية تطلق مسار التجارة الإلكترونية بمشاركة القطاع الخاص

القروض الاستهلاكية بالسعودية ترتفع 5.1% بالربع الأول من 2020

10 شركات وساطة تقتنص 80% من سيولة السوق السعودي خلال أبريل

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة

نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة

8 الصبح - الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة وتعافي 173 مصابا

8 الصبح - الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة وتعافي 173 مصابا

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

شبكة عيون الإخبارية