الصين تتحدى واشنطن لإثبات خروج كورونا من مختبرات ووهان

مباشر: قالت الصين إن وزير الخارجية الأمريكي ليس لديه دليل يدعم مزاعم أن "كوفيد-19" هرب من مختبر في مدينة ووهان الصينية.

وزعم "مايكل بومبيو" يوم الأحد الماضي أن هناك "أدلة هائلة" أن الفيروس خرج من مختبر الفيروسات بالقرب من ووهان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي دوري في بكين، اليوم الأربعاء، إن الهجمات الأمريكية على الصين كانت جزءًا من استراتيجية العام الانتخابي التي قام بها الحزب الجمهوري للرئيس دونالد ترامب قبل انتخابات هذا العام.

وأشارت إلى تأكيد منظمة الصحة العالمية أن الفيروس لا يمكن أن يكون من صنع الإنسان، وكررت إنكار مسؤول كبير في مختبر ووهان لهذه الاتهامات لوسائل الإعلام الحكومية الشهر الماضي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية إن "بومبيو" لا يمكنه تقديم أي دليل لأنه ليس لديه أي دليل.

وتابعت: "يجب معالجة هذه المسألة من قبل العلماء والمهنيين بدلاً من السياسيين خارج احتياجاتهم السياسية المحلية."