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نائب: تحية للفلاح المصري.. وفّر غذاء المصريين رغم كورونا

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نائب: تحية للفلاح المصري.. وفّر غذاء المصريين رغم كورونا نائب: تحية للفلاح المصري.. وفّر غذاء المصريين رغم كورونا

صرح محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب في تصريح له، إنّ الرئيس عبدالفتاح صاحب الفضل الأول في مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية، وزيادة الرقعة الزراعية سواء بالتوسع الأفقي أو الرأسي.

 

 

وأكد زين الدين، في بيان له اليوم، أنّ التكليفات الرئاسية كان لها آثار إيجابية في قدرة قطاع الزراعة والمزارعين على توفير احتياجات المصريين من السلع والمنتجات الزراعية وبأسعار مخفضة، حتى مع المواجهة الشاملة لأجهزة الدولة كافة، مع التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

 

واعرب النائب، عن نجاح ووزارة الزراعة، في زيادة الرقعة الزراعية وحمايتها وتجريم الاعتداء عليها، والبدء في المشروع القومي لإستصلاح 4 ملايين فدان.

 

وتابع، بدء إستصلاح مليون ونصف المليون فدان، حتى وصلت المساحة الزراعية إلى 10.2 مليون فدان، وما زال الإستصلاح والاستزراع يتواصل، فضلًا عن المشروع القومي للزراعة في البيوت المحمية، بإنشاء صوب زراعيه على مساحة 100 ألف فدان بإنتاجية تعادل نصف مليون فدان في الأراضي المكشوفة.

 

وأشار زين الدين، إلي أنّ الفلاح يستحق كل الشكر والتقدير، إذ كان حريصًا على مواصلة العمل والإنتاج في الحقول لتلبية احتياجات المصريين، من مختلف السلع والمنتجات الزراعية، مع أخذ التدابير الأحترازية لمواجهة ، وما كان له آثاره الإيجابية والكبيرة في زيادة المعروض من مختلف السلع والمنتجات والخضراوات الزراعية والفواكه وبأسعار مخفضة.

وناشد النائب، الحكومة، بتوفير كل الدعم والمساندة للمزارعين، خاصة فيما يتعلق بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار مناسبة.

المشرق نيوز

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