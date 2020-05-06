المفوضية الأوروبية تتوقع انكماشاً تاريخياً لاقتصاد منطقة اليورو

مباشر - سالي إسماعيل: من المرجح أن تعاني منطقة اليورو من انكماش اقتصادي تاريخي خلال العام الجاري، بفعل الصدمة الكبرى التي شكلها وباء "كوفيد-19" وعواقبه الاقتصادية والاجتماعية.

وتوقع تقرير الربيع للتوقعات الاقتصادية والصادر عن المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، أن الناتح المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو سيعاني من انكماش بوتيرة قياسية تبلغ 7.7 بالمائة خلال عام 2020.

ومن المقرر أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنحو 6.3 بالمائة خلال عام 2021.

ويتوقع أن تكون اليونان وإيطاليا الأسوأ أداءً في منطقة اليورو خلال العام الجاري بانكماش في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 9.7 و9.5 بالمائة على الترتيب.

وبالنسبة لاقتصاد الاتحاد الأوروبي، فمن المتوقع أن ينكمش بنسبة 7.5 بالمائة في العام الحالي قبل أن يتعافي في العام المقبل لينمو بنحو 6 بالمائة.

توقعات الربيع عام 2020 - (المصدر: المفوضية الأوروبية)

وترى الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي أن الاقتصاد يتعرض إلى أسوأ صدمة منذ الكساد العظيم في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي، وهي وباء "كوفيد-19".

وترى المفوضية الأوروبية أن وباء كورونا قد أضر بشدة إنفاق المستهلكين والإنتاج الصناعي والاستثمار والتجارة والتدفقات الرأسمالية وسلاسل التوريد.

لكن التخفيف القوي لتدابير الاحتواء المتوقعة من شأنها أن تمهد الطريق أمام التعافي، وفقاً للتقرير.

ومع ذلك، من غير المرجح أن يتمكن اقتصاد الاتحاد الأوروبي من التعويض الكامل للخسائر المحتملة هذا العام بحلول نهاية عام 2021.

وتعمل حكومات الدول الأوروبية على خطط لرفع تدابير الإغلاق بعد أسابيع عديدة من فرض القيود.

وعلى صعيد معدل البطالة، فمن المتوقع أن يرتفع في منطقة اليورو من 7.5 بالمائة في عام 2019 إلى 9.6 بالمائة بنهاية العام الحالي قبل أن يتراجع مجدداً إلى 8.6 بالمائة في عام 2021.

أما في الاتحاد الأوروبي، فيتوقع أن يصعد معدل البطالة من 6.7 بالمائة في العام الماضي إلى 9 بالمائة بنهاية 2020 ثم يتراجع إلى 7.9 بالمائة في العام التالي.

وبالنسبة لمعدل التضخم، فمن المتوقع أن يسجل في منطقة اليورو 0.2 بالمائة و1.1 بالمائة في العامين الحالي والقادم على الترتيب .

وتشير التقديرات إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين في الاتحاد الأوروبي سوف يسجل زيادة بنسبة 0.6 بالمائة في عام 2020 وبنحو 1.3 بالمائة في العام المقبل.

وتشير توقعات الربيع للاقتصاد في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي إلى درجة أعلى من المعتاد من حالة عدم اليقين، حيث تستند على مجموعة من الافتراضات بشأن تطور وباء كورونا وتدابير احتواءه ذات الصلة.

ويفترض خط الأساس لهذه التكهنات أن عمليات الإغلاق سيتم رفعها تدريحياً بدايةً من مايو/آيار فصاعداً.

وبحلول الساعة 10:59 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.3 بالمائة ليصل إلى 1.0804 دولار.