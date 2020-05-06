شركة أبحاث تتوقع انخفاض سوق الأسهم السعودية لمستويات مشجعة للاستثمار

الرياض – مباشر: توقعت شركة الجزيرة كابيتال حدوث مزيد من الانخفاض على المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" في ضوء تطورات جائحة كورونا عالميا وبالمملكة.

وقالت شركة الأبحاث، في تقرير حصل "مباشر" على نسخه منه، إنها تتوقع تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية إلى ما بين مستوى 5800 نقطة و6000 نقطة، ليشكل بذلك فرص جيدة للاستثمار.

وتوقعت الجزيرة كابيتال، أن تؤثر الجائحة على الأسعار بالسوق وحدوث المزيد من التراجع؛ لافتة إلى تأثر معظم القطاعات سلبا من "كورونا".

ورجحت شركة الأبحاث، أن يظهر تأثير الجائحة في النتائج المالية للشركات، وأن تعلن العديد من الشركات عن صافي خسارة للسنة المالية 2020، مشيرة إلى أن الأداء الربحي يختلف من شركة لأخرى حسب القطاع الذي تنشط فيه الشركات.

وبشكل عام، توقعت شركة الأبحاث، أن تتراجع أرباح الشركات المدرجة في السوق ما بين 15% إلى 20% لعام 2020، على أساس مكرر ربحية بمقدار 18 مرة، مبينة أن السوق في الوقت الراهن يعتبر مرتفعا بالمقارنة مع القيمة العادلة للأرباح المتوقعة، متوقعة حدوث بعض الضغوط.

توقعات شركة الأبحاث لأداء القطاعات

توقعت الجزيرة كابيتال، أن تتأثر كل القطاعات بشدة من الجائحة على المدى القريب، باستثناء بعض الخدمات الرئيسية مثل الاتصالات، والأعمال الضرورية في قطاع التجزئة.

وتوقعت شركة الأبحاث، أن تكون القطاعات ذات العلاقة بالسفر والسياحة والترفيه هي الأكثر تأثرا، وتستغرق وقتا أطول للتعافي بعد انتهاء الجائحة، مبينة أن تأثير الجائحة يختلف من قطاع لآخر، اعتمادا على طول فترة الحظر والعوامل ذات العلاقة نمو القطاع.

وقسمت شركة الأبحاث توقعاتها لأداء قطاعات السوق السعودي إلى عدة تصنيفات؛ تشمل تصنيف إيجابي، ومتوسطة الإيجابية، ومحايد، وسلبي، وسلبي مرتفع.

ولفتت، إلى أن أبرز القطاعات ذات التوقعات الإيجابية تشمل تجزئة السلع الكمالية (قسم الأساسيات)، وقطاع الراعية الصحية (قسم الصيدليات)، وقطاع الاتصالات (قسم الإنترنت) بجانب الهواتف الثابتة والجوال متوسطة الإيجابية.

وأشارت الجزيرة كابيتال، إلى أن توقعات تأثير جائحة كورونا سلبية بالنسبة للشحن البحري، وسلبية بشكل مرتفع لعمليات التكرير ضمن قطاع الطاقة، وسلبية للكيميائيات وشديدة للأسمنت ضمن قطاع المواد الأساسية.

وجاءت التوقعات سلبية لقسم الضيافة وسلبية مرتفعة للسياحة ضمن قطاع الخدمات الاستهلاكية، وتأثر عقارات مكة والمدينة بشكل مرتفع ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة.

التوقعات المالية للقطاعات

توقعت الجزيرة كابيتال، أن يؤثر فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" سلبيا على القطاع المصرفي ككل، وأن تشهد الأرباح الصافية للقطاع انخفاض متوسط، وحدوث زيادة كبيرة لمخصص القروض المتعثرة، وانخفاض متوسط لهامش صافي الفائدة، وزيادة طفيفة للقروض ونمو الودائع إلى تجاوز معدلات نمو القروض.

وبالنسبة لقطاع التجزئة، توقعت شركة الأبحاث، أن يتأثر من الجائحة تأثيرا سلبيا متوقعة بدء التعافي التدريجي اعتبارا من أواخر العام الحالي، وأن يكون هناك انخفاض متوسط لصافي أرباح غير الأساسيات وارتفاع متوسط لأرباح الأساسيات.

وتوقعت الجزيرة كابيتال، أن يتأثر قطاع البتروكيماويات بشكل سلبي نتيجة انخفاض الطلب والأسعار والهوامش، وأن يحدث انخفاضا كبيرا لصافي الأرباح، وانخفاض عالي للإيرادات.

وتوقعت بالنسبة للأسمنت، أنه في حال إيقاف الدعم الحكومي لقطاع الإسكان فسيكون له آذار سلبية على قطاع التشييد والبناء وعلى قروض الرهن العقاري، وأن ينخفض صافي الربح والمبيعات.

وفي المقابل، توقعت الجزيرة كابيتال، أن يشهد قطاع الاتصالات تأثيرا إيجابيا طفيفا من فيروس كورونا؛ مع توقعات بزيادة الطلب على خدمات البيانات خلال فترة الحظر في إطار أن أغلب الأشخاص اتجهوا للعمل من المنزل، وبالتالي يكون التأثير إيجابي قليلا لصافي الربح، وسلبي طفيف للمبيعات، وإيجابي لإيرادات البيانات.

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