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طلبيات المصانع في ألمانيا تشهد أكبر وتيرة هبوط منذ 1991

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مباشر: تراجعت طلبيات المصانع في ألمانيا بأكبر وتيرة منذ عام 1991 خلال شهر مارس/آذار، مع انخفاض حاد في الأوامر الجديدة للسلع الاستهلاكية بسبب تداعيات وباء "كوفيد-19".

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الفيدرالي في ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن طلبيات المصانع تراجعت بنسبة 15.6 بالمائة في مارس/آذار مقابل هبوط بنحو 1.2 بالمائة في فبراير/شباط السابق له بعد التعديل.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن طلبيات المصانع في أكبر أوروبي سوف تتراجع بنحو 10 بالمائة خلال مارس/آذار.

طلبيات المصانع في ألمانيا - (المصدر: مكتب الإحصاءات الفيدرالي)

وتعتبر القراءة بشأن طلبيات المصانع في ألمانيا هي الأسوأ منذ بداية المسح في يناير/كانون الثاني عام 1991.

وبحسب البيان، فإن الطلبيات المحلية تراجعت بنحو 14.8 بالمائة في مارس/آذار على أساس شهري، كما هبطت الطلبيات الخارجية بنحو 16.1 بالمائة.

وشهدت الطلبيات الجديدة من منطقة اليورو انخفاضاً بنحو 17.9 بالمائة، في حين تراجعت بنحو 15 بالمائة من بقية الدول في مارس/آذار مقارنة مع الشهر السابق له.

وانخفضت طلبيات السلع الوسيطة بنحو 7.5 بالمائة بينما سجلت طلبيات السلع الرأسمالية هبوطاً بنحو 22.6 بالمائة، فيما تراجعت الطلبيات الجديدة من السلع الاستهلاكية بنحو 1.3 بالمائة.

أما على أساس سنوي، فإن طلبيات المصانع في رابع أكبر اقتصاد عالمياً تراجعت بنحو 16 بالمائة خلال مارس/آذار مقارنة مع الفترة نفسها من 2019 مقابل نمو بنحو 1.9 بالمائة في فبراير/شباط.

وبحلول الساعة 10:05 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام العملة الأمريكية بنحو 0.5 بالمائة لتسجل العملة الأوروبية الموحدة 1.0786 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

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