السوق السعودي يعود للخسائر وسط هبوط جماعي لقطاعاته الكبرى

الرياض ـ مباشر: أنهى سوق الأسهم السعودية- تداول، جلسة اليوم الأربعاء، باللون الأحمر، ليعود للخسائر بعد جلستين من الارتفاع، وسط هبوط قطاعاته الكبرى بشكل جماعي.

وأغلق المؤشر العام للسوق- تاسي متراجعا 0.83%، بخسائر بلغت 55.4 نقطة، هبط بها إلى مستوى 6,655.11 نقطة.

وجاء إغلاق 15 قطاعا باللون الأحمر، بقيادة "البنوك" الذي هبط 0.89%، وتراجع قطاع الاتصالات 0.95%، وبلغت خسائر قطاعي المواد الأساسية والطاقة 0.73% و0.29% على التوالي.

وشهدت بقية القطاعات أداء إيجابيا، عند الإغلاق، بصدارة قطاع الأدوية، الذي قفز 9.96%، تلاه قطاع السلع طويلة الأجل، بارتفاع نسبته 1.56%.

وتراجعت قيم التداول بشكل هامشي، إلى نحو 4.3 مليار ريال، من خلال 223.46 مليون سهم، مقابل نحو 4.4 مليارات ريال، بتداول 228.8 مليون سهم، بجلسة أمس الثلاثاء.

وعلى مستوى أداء الأسهم، شملت الخسائر 116 سهماً، عند الإغلاق مقابل 73 سهماً، أغلقت باللون الأخضر، وجاء إغلاق 6 أسهم بدون تغيير.

وتصدر "الحكير" الأسهم الخاسرة، عند الإغلاق، بعد هبوطه 5.37%، وكانت أعلى المكاسب لسهم "الدوائية"، الذي صعد 9.96%.

وسيطر "دار الأركان" على نشاط الأسهم على كافة المستويات، بتداول نحو 53.58 مليون سهم، بلغت قيمتها 380.47 مليون ريال.

وعلى مستوى السوق الموازي - نمو، فقد أنهى تعاملاته مرتفعا 0.29%، مضيفا 19.87 نقطة إلى رصيده، صعد به إلى مستوى 6,880.92 نقطة.

وتصدر "العمران" المكاسب بارتفاع نسبته 1.56%، وأغلق سهم "التطويرية الغذائية" وحيدا باللون الأحمر، بتراجع نسبته 1.02%.

وأنهى المؤشر العام للسوق السعودي تعاملات أمس الثلاثاء على ارتفاع نسبته 1.74%، ليسجل ارتفاعه الثاني على التوالي، بدعم القطاعات القيادية.

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