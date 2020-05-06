تقرير: توقعات بتخفيض بعض الحوافز وإلغاء الدعم غير الضروري بالسعودية

الرياض- مباشر: توقعت شركة الجزيرة كابيتال أن تتخذ المملكة العربية السعودية إجراءات تقشفية، منها تخفيض بعض الحوافز وإلغاء الدعم غير الضروري، وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالضرائب، حيث ستتضح هذه الإجراءات مع مرور الوقت.

وقالت شركة الأبحاث في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن "تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد على اقتصاد المملكة سيكون واسعا، وهو ما نرى أنه سيستغرق بضعة أرباع ليتعافى إلى مستوى ما قبل كورونا على أفضل تقدير".

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في تصريحات لقناة "العربية"، مطلع مايو الجاري، إن المملكة ستتخذ إجراءات صارمة جدا، وإن هذه الإجراءات قد تكون مؤلمة، وجميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حاليا، وأنه يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة.

وتوقعت أن يتسبب تخفيف الحظر الجزئي في شهر رمضان في توفير نوع من الدعم لبعض الأعمال، وخاصة قطاع التجزئة.

وتابعت: "إذا استمرت زيادة عدد الإصابات بالفيروس، يمكن أن يؤدي الخوف إلى امتناع الناس عن زيارة المولات والتسوق والسفر، وقد يكون التعافي بطيئًا بل ومهمة متطلبة وصعبة في بعض القطاعات مثل السفر والترفيه، وقد تطول الآثار العكسية إلى أوائل العام 2021.

وأوضحت أن بعض منشآت الأعمال، خاصة تلك التي تفتقر للسيولة، قد تواجه صعوبات في الاستمرار ويمكن أيضا أن تتقدم بطلبات لإعلان إفلاسها، بينما قد تواجه منشآت أخرى صعوبات في الوفاء بالتزاماتها بسبب شح السيولة، وقد يؤدي ذلك إلى تسجيل عوائد صفرية للعديد من أصول معظم البنوك، ما يؤدي إلى ارتفاع المخصصات.

وتوقعت الجزيرة كابيتال أن تلقي دورة التمويل بظلالها على الاقتصاد ككل، وبالنظر للوضع الحالي، يبدو أن الرفع التدريجي للحظر قد بدأ، إلا أن هناك احتمالً كبيرًا أن يستمر تأثير الجائحة لفترة طويلة.

وقالت شركة الأبحاث إن الطلب على النفط سجل تراجعًا تاريخيًا بسبب فيروس كورونا المستجد مما أدى لانهيار أسعار النفط بدرجة غير مسبوقة، وانخفضت إيرادات النفط الحكومية في الربع الأول 2020 بنسبة 24% عن الربع المماثل من العام السابق، لتسجل 129 مليار ريال سعودي.

وتابعت: "ترافق ذلك مع زيادة النفقات ليصل عجز الموازنة في الربع الأول 2020 إلى 34.1 مليار ريال".

وقالت إنه "مع استمرار التوقعات الضعيفة للطلب على النفط حتى نهاية 2020، بسبب تراجع الأنشطة الاقتصادية وارتفاع الإنفاق المالي وتراجع الإيرادات المالية، نتوقع أن تسجل المملكة هذا العام عجزا تاريخيا في ميزانيتها".

وقالت: "تبلغ تقديراتنا المبكرة أن العجز في ميزانية المملكة سيتراوح بين 370 – 420 مليار ريال، وكلما طالت فترة انتشار الوباء كلما كان الأثر أكبر على الاقتصاد.

ترشيحات:

القروض الاستهلاكية بالسعودية ترتفع 5.1% بالربع الأول من 2020

الموارد البشرية السعودية: المادة 41 تسمح بتقليص الرواتب 40%

إيداع 436 مليون ريال في الحسابات البنكية للباحثين عن عمل بالسعودية لشهر أبريل