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انكماش تاريخي لنشاط البناء في المملكة المتحدة خلال أبريل

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انكماش تاريخي لنشاط البناء في المملكة المتحدة خلال أبريل انكماش تاريخي لنشاط البناء في المملكة المتحدة خلال أبريل

مباشر: انكمش نشاط البناء في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي لأدنى مستوى على الإطلاق، مع وقف النشاط وتعطل سلاسل التوريد جراء تفشي وباء كورونا.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة "ماركت" للأبحاث، اليوم الأربعاء، أن مؤشر مديري مشتريات البناء في المملكة المتحدة سجل 8.2 نقطة خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، مقابل مستوى 39.3 نقطة في الشهر السابق له.

وتعتبر قراءة المؤشر للشهر الماضي هي أدنى قراءة منذ بدء جمع البيانات في أبريل/نيسان 1997، وأدنى من المستوى المنخفض تاريخياً والمسجل في فبراير/شباط 2009 عند 27.8 نقطة.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مؤشر مديري مشتريات البناء في بريطانيا سيُسجل 21.5 نقطة خلال الشهر الماضي.

وأوضحت البيانات انخفاض أحجام الأعمال الجديدة بوتيرة سريعة في أبريل/نيسان الماضي لأدنى مستوى منذ بدء مع البيانات، مع هبوط الطلبات الجديدة ووقف العملاء لخطط الإنفاق.

وأرجعت البيانات ضرر الواسع النطاق في نشاط البناء خلال الشهر الماضي إلى عمليات الإغلاق المفروضة في مساعي الحد من انتشار وباء "كورونا".

وبحلول الساعة 9:22 صباحاُ بتوقيت جرينتش، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.5 بالمائة عند مستوى 1.2368 دولار.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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