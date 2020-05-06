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الشؤون البلدية السعودية توضح تفاصيل استراتيجية تطوير الإعلانات بالمدن

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الرياض – مباشر: أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية تفاصيل قرار مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالموافقة على استراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن.

وقالت الوزارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن استراتيجية تطوير الإعلانات تنص على أن يكون لكل مدينة مخطط إعلاني يتناسب مع هويتها واقتصادياتها، وخطة واضحة لطرح الفرص الاستثمارية في مجال الإعلانات الخارجية.

وأضافت "الشؤون البلدية"، أن الاستراتيجية تستهدف زيادة الحد الأقصى لمدد العقود الاستثمارية للإعلانات الخارجية؛ لتصل حتى 10 سنوات، بما يمكن من ضخ استثمارات رأسمالية نوعية في مجال الإعلانات الخارجية.

وتستهدف الاستراتيجية تمكين نماذج استثمارية متعددة ومتنوعة للشراكة مع القطاع الخاص.

ولفتت وزارة الشؤون البلدية والقروية، إلى أن الآثار المتوقعة من تطبيق استراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية المساهمة في رفع مستوى الاستدامة المالية في المدن.

وأضافت، إلى جانب تحويل معظم اللوحات إلى رقمية داخل المدن الرئيسية، وتحسين المشهد الحضري.

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مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

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