مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تتراجع بأكبر وتيرة على الإطلاق

مباشر: تراجعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو وفقاً للتوقعات خلال شهر مارس/آذار، مسجلة أكبر وتيرة هبوط على الإطلاق مع التأثير السلبي الناجم عن وباء "كوفيد-19".

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات "يوروستيت"، اليوم الأربعاء، أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تراجعت بنسبة 11.2 بالمائة خلال شهر مارس/آذار بالقراءة المعدلة موسمياً مقابل نمو بنحو 0.6 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو سوف تنخفض بنسبة 11.2 بالمائة خلال شهر مارس/آذار.

وكانت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو على أساس شهري هي الأسوأ على الإطلاق منذ بدء رصد السجلات في عام 1999.

مبيعات التجزئة في منطقة اليورو - (المصدر: مكتب إحصاءات يوروستيت)

وبحسب البيانات، فإن مبيعات المنتجات غير الغذائية انخفضت بنحو 23.1 بالمائة خلال مارس/آذار الماضي، كما هبطت مبيعات وقود السيارات بنسبة 20.8 بالمائة.

في حين ارتفعت مبيعات الغذاء والمشروبات والتبغ بنحو 5 بالمائة في شهر مارس/آذار على أساس شهري.

ومن بين الدول الـ19 الأعضاء في منطقة اليورو، كانت أكبر الانخفاضات في مبيعات التجزئة مبلغ عنها من بلغاريا (هبوط 18.1 بالمائة) يليها فرنسا (انخفاض 18.1 بالمائة) ثم لوكسمبرج (انخفاض 16.4 بالمائة) في حين سجلت أيرلندا زيادة بنحو 0.1 بالمائة.

أما على أساس سنوي، تراجعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنحو 9.2 بالمائة خلال مارس/آذار الماضي مقابل الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت القراءة على أساس سنوي، والتي لم تدخل النطاق السالب منذ نهاية عام 2013، هي الأسوأ في التاريخ منذ البدء في تسجيل البيانات في عام 2000.

وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، تراجعت مبيعات التجزئة بنحو 10.4 بالمائة في مارس/آذار على أساس شهري وبنحو 8.2 بالمائة على أساس سنوي.

وبحلول الساعة 9:48 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.5 بالمائة مسجلاً 1.0790 دولار.