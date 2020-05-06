وزارة الاتصالات السعودية تطلق مسار التجارة الإلكترونية بمشاركة القطاع الخاص

الرياض ـ مباشر: أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالسعودية مسار التجارة الإلكترونية، بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار مبادرة مهارات المستقبل.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة تهدف لتوظيف وتدريب وإرشاد الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزيتها في المجالات المهنية الرقمية.

وأشارت إلى أن الأهداف تشمل كذلك زيادة فرص التدريب النوعي للكوادر الوطنية، وخلق فرص وظيفية، إلى جانب تأهيل كوادر وطنية قادرة على الوفاء بمتطلبات سوق العمل.

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