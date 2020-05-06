محدث- تنفيذ صفقتين خاصتين على سهم "جرير" ضمن سعر التداول

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، تنفيذ صفقتين خاصتين على سهم شركة جرير للتسويق، ضمن سعر التداول.

ووفقاً لبيانات "تداول"، تم تنفيذ الصفقتين على 44.74 ألف سهم، بلغت قيمتها 6.22 مليون ريال.

وتم تنفيذ الصفقة عند سعر 139 ريالا؛ وهو ضمن سعر التداول سهم خلال الجلسة.

وتم تداول السهم بين مستويات 142.20 ريال كأعلى سعر له، و138.60 ريال كأدنى سعر له.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: سعر آخر صفقة، وأعلى أو أدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.

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