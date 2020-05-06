شركة أبحاث تحدد السعر المستهدف لسهم المتقدمة للبتروكيماويات عند 44 ريال

الرياض - مباشر: حددت شركة أبحاث الراجحي المالية السعر المستهدف لشركة المتقدمة للبتروكيماويات عند سعر 44 ريال ، مع توصية بـ"الحياد" على السهم.

وقالت شركة الأبحاث في تقرير اليوم الأربعاء، أن شركة المتقدمة حققت صافي أرباح خلال الربع الأول من 2020 والتي جاءت أقل من التوقعات.

وأضافت أن تراجع أرباح الشركة جاء بسبب انخفاض حجم المبيعات والخسائر من استثماراتها في الأسهم.

وأشارت إلى أن الشركة سجلت تراجع في صافي أرباحها بسبب انخفاض أحجام المبيعات بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار البروبيلين.

وتوقعت أبحاث الراجحي أن تبيع الشركة كامل إنتاجها بالربع الثاني، مشيرة إلى أن حجم المبيعات لا يدعو للقلق وانخفض متوسط ​​أسعار البولي بروبلين منذ الربع الثالث من عام 2019، منخفضًا بنسبة 14% على أساس ربع سنوي.

وتابعت: انخفضت أسعار البروبان (مع تأخر شهر واحد) بنسبة 32% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني حتى الآن، مما يعكس احتمال ارتفاع أسعار المنتجات للشركة في الربع الثاني.

وتوقعت أن تستمر الشركة في دفع توزيعات نقدية ربع سنوية بقيمة 0.65 ريال سعودي لكل ربع سنة في عام 2020.

وأظهرت النتائج المالية للشركة المتقدمة للبتروكيماويات تراجع صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام 2020 بنسبة 35.5% على أساس سنوي إلى نحو 104.33 مليون ريال، مقابل 161.88 مليون ريال بالربع ذاته من العام الماضي.

وعلى أساس ربعي سجلت الشركة انخفاضاً في صافي أرباحها بالمقارنة مع صافي أرباحها للربع الأخير من العام الماضي بنسبة 45.66% والبالغة نحو 192 مليون ريال.

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