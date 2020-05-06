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وريث سامسونج يعتذر بسبب خطط التوريث

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وريث سامسونج يعتذر بسبب خطط التوريث وريث سامسونج يعتذر بسبب خطط التوريث

اعتذر (لي جاي يونغ) Lee Jae-yong، وريث مجموعة سامسونج المتورط في فضيحة الرشوة، اليوم الأربعاء عن خطط التوريث المثيرة للجدل، قائلًا إنه لن يسلم حقوق الإدارة لأولاده في التكتل الذي تسيطر عليه العائلة، وأعرب لي البالغ من العمر 51 عامًا في أول مؤتمر صحفي له منذ خمس سنوات عن أسفه لفشل المجموعة في الالتزام الصارم بالقانون والأخلاق.

وتورط نائب رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج للإلكترونيات في فضيحة الرشوة التي تورطت فيها الرئيسة الكورية الجنوبية (بارك جيون هاي) Park Geun-hye وتسببت بعزلها، وقال المدعون إن هذه الفضيحة كانت تهدف إلى تمهيد الطريق ليخلف والده المريض.

وقال وريث مجموعة سامسونج: “فشلت الشركة في الارتقاء إلى مستوى التوقعات العامة، وتسببنا في خيبات أمل ومخاوف”، كما اعتذر عن سلوك المديرين التنفيذيين الذين عمدوا إلى تخريب أنشطة النقابات العمالية وعن سوء سلوك الشركة، من ضمنها خطة صعوده ليخلف والده المريض في قيادة أكبر صانع للهواتف الذكية في العالم.

وألغت المحكمة العليا في شهر أغسطس حكم محكمة الاستئناف بشأن قضية الرشوة، مما أثار احتمال إصدار عقوبة أشد والعودة المحتملة إلى السجن لرئيس أكبر تكتل في كوريا الجنوبية.

وجرى التحقيق مع بعض المدراء التنفيذيين السابقين والحاليين لمجموعة سامسونج أو إدانتهم في قضايا أخرى، وعلى سبيل المثال، تم سجن (لي سانج هون) Lee Sang-hoon، الذي أصبح رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج للإلكترونيات، في شهر ديسمبر بتهمة تخريب الأنشطة النقابية، وقد استقال منذ ذلك الحين وقدم استئنافًا.

وأوضح لي جاي يونغ أنه لن يسلم سلطاته الإدارية لأولاده ولن يسمح لهم بأن يخلفوه في الشركة، قائلًا: “أنا أفكر في عدم نقل حقوق الإدارة إلى أولادي، وكنت أحتفظ بهذه الفكرة لنفسي، لأنني كنت متردد في جعلها علنية”.

وجاء اعتذار لي بطلب من لجنة الامتثال التابعة لشركة سامسونج، التي تشرف على شفافية الشركة في تعاملاتها التجارية، وكان لي في الواقع على رأس مجموعة سامسونج المترامية الأطراف منذ أن أصبح والده ورئيس مجلس إدارة المجموعة (لي كون هي) Lee Kun-hee طريح الفراش بسبب نوبة قلبية في عام 2014.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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