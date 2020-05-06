رغم المعاناة المحتملة.. ترامب يشدد على إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي

مباشر: شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعادة فتح الاقتصاد، قائلاً إنه يجب على الأمريكيين البدء في العودة إلى حياتهم اليومية حتى لو أدى ذلك لمزيد من الإصابات والوفاة بسبب وباء كورونا.

وقال ترامب في تعليقات من فينيكس خلال أول رحلة خارج واشنطن فيما يزيد عن شهر، أمس الثلاثاء، إنه يستعد للمرحلة الثانية من استجابة الولايات المتحدة لـ"كورونا".

واعترف الرئيس الأمريكي بأن إعادة فتح الاقتصاد ستؤدي على الأرجح إلى المزيد من المعاناة.

وتابع: "هل سيتأثر بعض الناس؟، نعم، هل سيتأثر بعض الناس بشدة؟، نعم، لكن علينا أن نفتح بلادنا وعلينا أن نفتحها قريباً".

وبحسب بيانات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، فإنه يوجد 1.2 مليون مصاب في الولايات المتحدة بالوباء مع حقيقة وفاة نحو 71 ألف أمريكي منذ تفشي "كوفيد-19".

وتأتي تعليقات ترامب خلال رحلة إلى مصنع "هانيويل إنترناشيونال" لإنتاج أقنعة طبيعة، والذي يتخذ من فينيكس مقراً له.

وشجع الرئيس ترامب الولايات الأمريكية على تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي والسماح للشركات بإعادة الاقتصاد، رغم أنه حذر من ضرورة القيام بذلك بشكل آمن.

وذكر ترامب أن الأطباء نصحوه بإغلاق الاقتصاد لبضع سنوات، لكن الرئيس عبر عن تفاؤله بشأن اختفاء الفيروس، قائلاً: "حتى إذا عادت الحالات، فسيكون الوضع أشبه بحريق يمكن إخماده بسرعة".