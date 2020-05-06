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سهم "حلواني إخوان" يقفز لأعلى مستوياته في عامين

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سهم "حلواني إخوان" يقفز لأعلى مستوياته في عامين سهم "حلواني إخوان" يقفز لأعلى مستوياته في عامين

مباشر ـ ثابت شحاتة: ارتفع سهم شركة حلواني إخوان، بشكل ملحوظ خلال جلسة اليوم الأربعاء، ليتصدر مكاسب السوق السعودي، ويقفز لأعلى مستوياته في نحو عامين.

وصعد السهم 8.3% بحلول الساعة 11:50 بتوقيت ، صعد بها إلى مستوى 50.20 ريال، وهو أعلى مستوى للسهم منذ جلسة 29 أبريل/نيسان 2018.

وبلغت كمية التداول على السهم حتى هذه اللحظات 317.4 ألف سهم بلغت قيمتها 34.8 مليون ريال، من خلال 2.17 ألف صفقة.

وجاء المؤشر العام للسوق السعودي باللون الأخضر، في هذه الأثناء، بارتفاع هامشي بلغت نسبته 0.08%، مضيفاً 5.2 نقطة إلى رصيده، ليصل إلى مستوى 6,715.71 نقطة.

وقفزت أرباح الشركة نحو 450% خلال الربع الأول من 2020، إلى 30.42 مليون ريال، مقابل 5.53 مليون ريال عن الربع المماثل من 2019.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الأرباح، إلى زيادة المبيعات في كل من السعودية ومصر، نتيجة إعادة هيكلة جهاز المبيعات المحلية والدولية.

وأوضحت الشركة أنه تم العمل على تحديث نظام الخصومات والحوافز للعملاء بما يحقق أعلى ربحية للشركة وزيادة الحصة السوقية، وتم التعاقد مع موردي بعض الخامات الرئيسية بأسعار تنافسية.

وقرر مجلس إدارة الشركة عقد اجتماع الجمعية العامة العادية، بتاريخ 14 مايو/ أيَّار الجاري، لمناقشة توزيع أرباح نقدية عن العام 2019، بواقع ريال واحد للسهم.

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مباشر (اقتصاد)

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