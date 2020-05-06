صعود الدولار الأمريكي عالمياً مع ترقب نتائج رفع قيود الإغلاق

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب نتائج رفع قيود الإغلاق في الولايات المتحدة واستمرار التوترات بين واشنطن وبكين.

ويأتي أداء الورقة الخضراء مع ترقب المستثمرون نتائج رفع قيود الإغلاق في الولايات المتحدة واستئناف النشاط الاقتصادي مرة أخرى في البلاد.

وعلى صعيد آخر، استمر ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين بشأن الأعتراف بمصدر تفشي المرض التي أودى بحياة أكثر من ربع مليون شخص عالمياً منذ أن اندلع في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي.

وتترقب الأسواق العالمية رداً من بكين على تعليقات ترامب الأخيرة، والتي تضمنت تهديداً بفرض رسوم جمركية جديدة على السلع الصينية.

ومن المقرر صدور بيانات وظائف القطاع الخاص غير الزراعي في الولايات المتحدة وذلك في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 8:17 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي أمام اليورو بنحو 0.4 بالمائة إلى 1.0793 دولار، بينما تراجع أمام نظيره الياباني بنسبة 0.2 بالمائة إلى 106.39 ين.

في حين ارتفعت الورقة الخضراء أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.5 بالمائة إلى مستوى 1.2376 دولار، كما صعدت مقابل العملة السويسرية بنسبة 0.3 بالمائة لتصل إلى 0.9758 فرنك.

وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يقيس أداء الورقة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 99.919 بعد أن تجاوز 100 في وقت سابق من التعاملات.