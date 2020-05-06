أخبار عاجلة

أمريكا : نتفهم قلق الملك عبد الله -
هكذا حاولت بريطانيا تحريض العلويين ضد الأسد -
زواتي : شحنات بنزين وديزل ستصل الاردن خلال 3 أسابيع لغايات التخزين -
مقاطعة روسية - صينية لاجتماع مجلس الأمن حول سوريا -
نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
نشرة ضد كورونا - إيطاليا تعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 3 يونيو المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

صعود الدولار الأمريكي عالمياً مع ترقب نتائج رفع قيود الإغلاق

Print
صعود الدولار الأمريكي عالمياً مع ترقب نتائج رفع قيود الإغلاق صعود الدولار الأمريكي عالمياً مع ترقب نتائج رفع قيود الإغلاق

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب نتائج رفع قيود الإغلاق في الولايات المتحدة واستمرار التوترات بين واشنطن وبكين.

ويأتي أداء الورقة الخضراء مع ترقب المستثمرون نتائج رفع قيود الإغلاق في الولايات المتحدة واستئناف النشاط الاقتصادي مرة أخرى في البلاد.

وعلى صعيد آخر، استمر ضغط الرئيس الأمريكي دونالد على الصين بشأن الأعتراف بمصدر تفشي المرض التي أودى بحياة أكثر من ربع مليون شخص عالمياً منذ أن اندلع في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي.

وتترقب الأسواق العالمية رداً من بكين على تعليقات ترامب الأخيرة، والتي تضمنت تهديداً بفرض رسوم جمركية جديدة على السلع الصينية.

ومن المقرر صدور بيانات وظائف القطاع الخاص غير الزراعي في الولايات المتحدة وذلك في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 8:17 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي أمام اليورو بنحو 0.4 بالمائة إلى 1.0793 دولار، بينما تراجع أمام نظيره الياباني بنسبة 0.2 بالمائة إلى 106.39 ين.

في حين ارتفعت الورقة الخضراء أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.5 بالمائة إلى مستوى 1.2376 دولار، كما صعدت مقابل العملة السويسرية بنسبة 0.3 بالمائة لتصل إلى 0.9758 فرنك.

وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يقيس أداء الورقة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 99.919 بعد أن تجاوز 100 في وقت سابق من التعاملات.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ترامب: لا أريد التحدث مع الرئيس الصيني

ترامب: لا أريد التحدث مع الرئيس الصيني

عودة التصعيد إلى أفغانستان.. هل فشل ترامب؟

عودة التصعيد إلى أفغانستان.. هل فشل ترامب؟

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

شبكة عيون الإخبارية