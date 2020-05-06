القروض الاستهلاكية بالسعودية ترتفع 5.1% بالربع الأول.. أبرزها للعقارات والسيارات

الرياض – السيد جمال: سجلت قيمة القروض الاستهلاكية بالمملكة العربية السعودية ارتفاعاً بنهاية الربع الأول من عام 2020 بنسبة 5.1% على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 16.41 مليار ريال عن الفترة المماثلة من العام الماضي، وفقاً لحسابات "مباشر".

ووصلت قيمة القروض الاستهلاكية بالسعودية إلى 335.65 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 319.25 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2019، بحسب بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي – ساما.

وعلى أساس ربعي، زادت القروض بقيمة 2.21 مليار ريال مقارنة مع الربع الرابع من 2019؛ والبالغة بنهايته 333.44 مليار ريال، بارتفاع نسبته 0.66%.

أكثر من 41 مليار لترميم العقارات والسيارات

واستحوذت قروض ترميم وتحسين العقارات وقروض السيارات على النصيب الأكبر من القروض الاستهلاكية في المملكة خلال الربع الأول من عام 2020.

وبلغت قيمة القروض الموجهة لترميم وتحسين العقارات بالسعودية 25.7 مليار ريال (تشكل 7.66% من إجمالي القروض) بنهاية الربع الأول من عام 2020، مقارنة مع 27.16 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام الماضي، بتراجع 5.37%.

وجاءت في المرتبة الثانية القروض المقدمة للمواطنين بغرض شراء السيارات ووسائل النقل الشخصية؛ بقيمة 15.64 مليار ريال، مقابل 16.55 مليار ريال في الربع الأول من العام 2019، مسجلة انخفاضاً نسبته 5.5%.

وحلت قروض شراء الأثاث والسلع معمرة في المرتبة الثالثة بين القروض الاستهلاكية بالسعودية بنهاية الربع الأول من عام 2020 بقيمة 12.63 مليار ريال، مقارنة مع 12.34 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية الممنوحة لقطاعات أخرى 277.14 مليار ريال، مقارنة مع 258.71 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2019.

يُذكر أن القروض الاستهلاكية في السعودية ارتفعت 3.78% خلال عام 2019 على أساس سنوي؛ إلى 333.44 مليار ريال، مقارنة مع 321.29 مليار ريال في 2018.

قروض بطاقات الائتمان ترتفع 30%

وعلى جانب قروض بطاقات الائتمان، يستثنى من ذلك التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل الممنوح بغرض المتاجرة بالأسهم، سجلت ارتفاعاً خلال الربع الأول من عام 2020 بنسبة 29.8% على أساس سنوي.

وبلغت قروض بطاقات الائتمان في المملكة 20.29 مليار ريال، مقارنة مع 15.63 مليار ريال في الربع الأول من العام 2019.

وارتفعت قروض بطاقات الائتمان 6.5% مقارنة مع قيمتها في نهاية الربع الرابع من 2019، والبالغة 19.05 مليار ريال.

وسجل الائتمان المصرفي في السعودية ارتفاعاً بنسبة 11.8% خلال الربع الأول من عام 2020 على أساس سنوي، بزيادة قيمتها 172.84 مليار ريال.

ووصل حجم الائتمان المصرفي بالمملكة إلى 1.633 تريليون ريال في نهاية الربع الأول من العام الحالي، مقابل 1.461 تريليون ريال في الربع المماثل من العام 2019.

وخلال الربع الرابع من عام 2019، سجلت القروض الاستهلاكية بالمملكة ارتفاعاً بنسبة 3.8% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، وبزيادة قيمتها 12.15 مليار ريال.

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