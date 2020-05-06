أخبار عاجلة

أمريكا : نتفهم قلق الملك عبد الله -
هكذا حاولت بريطانيا تحريض العلويين ضد الأسد -
زواتي : شحنات بنزين وديزل ستصل الاردن خلال 3 أسابيع لغايات التخزين -
مقاطعة روسية - صينية لاجتماع مجلس الأمن حول سوريا -
نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
نشرة ضد كورونا - إيطاليا تعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 3 يونيو المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

انكماش النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو لمستوى قياسي متدنٍ جديد

Print

مباشر: انكمش النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي متدنٍ جديد خلال الشهر الماضي بالقراءة النهائية، مع تهاوي أداء القطاع الخدمي لأدنى مستوى على الإطلاق.

وبحسب بيانات صادرة عن مؤسسة الأبحاث "ماركت"، اليوم الأربعاء، فإن مؤشر مديري المشتريات المركب، والذي يرصد أداء القطاعين الصناعي والخدمي معاً، في منطقة اليورو سجل 13.6 نقطة خلال شهر أبريل/نيسان بالقراءة النهائية مقابل 29.7 نقطة المسجلة في الشهر السابق.

ورغم أن هذه القراءة تعتبر أفضل بقليل من التقديرات الأولية والتي كانت تشير إلى أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو سيبلغ 13.5 نقطة خلال الشهر الماضي.

أداء النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو - (المصدر: مؤسسة ماركت للأبحاث)

وأوضح المسح أن وباء "كوفيد-19" يستمر في ترك أثر شديد على نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، مما يعكس القيود المستمرة في الأنشطة الرئيسية.

وتفصل قراءة 50 نقطة بين التوسع والانكماش في النشاط، حيث أيّ قراءة أعلى من هذا الحد تعني توسعاً في الأداء في حين أن العكس يشير إلى انكماش.

وسجلت كافة الدول في منطقة اليورو انكماشاً في النشاط خلال الشهر الماضي، لكن هناك تفاوتاً في الأداء، حيث كانت إسبانيا وإيطاليا هما الأسوأ يليهما فرنسا في حين أن ألمانيا وأيرلندا سجلا أعلى قراءات وإن كانا داخل نطاق الانكماش.

ويشير المسح إلى أن مستويات الأعمال الجديدة الواردة انخفض بشكل حاد، كما ارتفعت عملية فقدان الوظائف خلال أبريل/نيسان.

وبالنسبة للنشاط الخدمي في منطقة اليورو، فسجل مستوى هو الأدني في تاريخه عند 12 نقطة خلال أبريل/نيسان مقابل 26.4 نقطة في مارس/آذار.

وشهد القطاع الخدمي خفض للوظائف بأكبر وتيرة في حوالي 22 عاماً مع حقيقة أن فقدان الوظائف كان حاد للغاية بشكل خاص في إسبانيا.

وبحلول الساعة 8:43 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.4 بالمائة ليهبط إلى 1.0799 دولار.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان وهل من حلول متاحة للأزمة؟

ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان وهل من حلول متاحة للأزمة؟

شبكة عيون الإخبارية