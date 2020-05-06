انكماش النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو لمستوى قياسي متدنٍ جديد

مباشر: انكمش النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي متدنٍ جديد خلال الشهر الماضي بالقراءة النهائية، مع تهاوي أداء القطاع الخدمي لأدنى مستوى على الإطلاق.

وبحسب بيانات صادرة عن مؤسسة الأبحاث "ماركت"، اليوم الأربعاء، فإن مؤشر مديري المشتريات المركب، والذي يرصد أداء القطاعين الصناعي والخدمي معاً، في منطقة اليورو سجل 13.6 نقطة خلال شهر أبريل/نيسان بالقراءة النهائية مقابل 29.7 نقطة المسجلة في الشهر السابق.

ورغم أن هذه القراءة تعتبر أفضل بقليل من التقديرات الأولية والتي كانت تشير إلى أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو سيبلغ 13.5 نقطة خلال الشهر الماضي.

أداء النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو - (المصدر: مؤسسة ماركت للأبحاث)

وأوضح المسح أن وباء "كوفيد-19" يستمر في ترك أثر شديد على نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، مما يعكس القيود المستمرة في الأنشطة الرئيسية.

وتفصل قراءة 50 نقطة بين التوسع والانكماش في النشاط، حيث أيّ قراءة أعلى من هذا الحد تعني توسعاً في الأداء في حين أن العكس يشير إلى انكماش.

وسجلت كافة الدول في منطقة اليورو انكماشاً في النشاط خلال الشهر الماضي، لكن هناك تفاوتاً في الأداء، حيث كانت إسبانيا وإيطاليا هما الأسوأ يليهما فرنسا في حين أن ألمانيا وأيرلندا سجلا أعلى قراءات وإن كانا داخل نطاق الانكماش.

ويشير المسح إلى أن مستويات الأعمال الجديدة الواردة انخفض بشكل حاد، كما ارتفعت عملية فقدان الوظائف خلال أبريل/نيسان.

وبالنسبة للنشاط الخدمي في منطقة اليورو، فسجل مستوى هو الأدني في تاريخه عند 12 نقطة خلال أبريل/نيسان مقابل 26.4 نقطة في مارس/آذار.

وشهد القطاع الخدمي خفض للوظائف بأكبر وتيرة في حوالي 22 عاماً مع حقيقة أن فقدان الوظائف كان حاد للغاية بشكل خاص في إسبانيا.

وبحلول الساعة 8:43 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.4 بالمائة ليهبط إلى 1.0799 دولار.