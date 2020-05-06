أسعار الذهب تتراجع عالمياً مع ترقب بيانات اقتصادية

مباشر: تراجعت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب الإفصاح عن بيانات اقتصادية ومراقبة التطورات الناجمة عن رفع قيود الإغلاق في بعض الدول.

ويأتي أداء المعدن النفيس في جلسة متقلبة بين الصعود والهبوط، حيث أدى التخفيف التدريجي لبعض القيود المفروضة للحد من تفشي "كورونا" من قبل العديد من الدول إلى زيادة احتمالات المزيد من النشاط الاقتصادي العالمي، مما قلل من الطلب على المعدن الآمن.

وجاء أداء الذهب مع ارتفاع الدولار الأمريكي ليتجاوز المؤشر 100 نقطة، مما جعل الذهب أكثر تكلفة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى.

وينظر المستثمرون باهتمام إلى بيانات وظائف القطاع الخاص غير الزراعي في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 8:28 صباحاُ بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 0.2 بالمائة أو ما يعادل 3 دولارات إلى 1707.60 دولار للأوقية.

كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بأكثر 0.1 بالمائة أو 2.64 دولار إلى 1703.28 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يقيس أداء الورقة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة ليصل إلى 100.127.