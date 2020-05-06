رئيس أبحاث الراجحي يُعلق على توقعات تخفيض الرواتب وتسريح الموظفين

الرياض – مباشر: علق رئيس الأبحاث في الراجحي المالية، مازن السديري، على تصريحات وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، بوصف الإجراءات المالية القادمة بـ "المؤلمة"، ومدى احتمالية اتجاه الحكومة السعودية لتسريح موظفين، أو خفض الرواتب، أو حسم البدلات.

وقال السديري، في مقابلة على قناة "روتانا خليجية" مساء الثلاثاء، إن جزءاً كبيراً من الميزانية السعودية غير مرن وصعب حذفه، مشيراً إلى ارتفاع حجم الرواتب في المملكة إلى 504 مليارات ريال، وبالتالي فإنها تحتاج حال كانت الإيرادات النفطية موجهة للرواتب فقط إلى سعر برميل نفط عند 55 دولاراً.

وأضاف السديري، أنه لا يتوقع أن تقوم الحكومة السعودية بتسريح موظفين، قائلاً: "لن تقوم بهذا الشيء وإنما هي حريصة على المواطنين".

وقال السديري، إنه من المحتمل إيقاف بعض البدلات بشكل جزئي، ولكن لا يتوقع أن تقوم الحكومة بالمساس بالرواتب الأساسية، مشيراً إلى أن نسبة الموظفين العاملين بالدولة نسبتهم عالية من القوى العاملة، والمملكة لديها مشروع رؤية لمدة 10 سنوات وحريصة على عدد الموظفين.

ولفت، إلى أنه قد يتم إيقاف بعض البدلات مؤقتاً؛ مثل بدلات السفر باعتبار أن الطيران حالياً متوقف ولذلك فقد جدواه وبالتالي قد يتم إيقافه مؤقتاً.

وأكد السديري، أن الأولوية الآن لسد العجز، متوقعاً أن يطال ترشيد النفقات مجالات الترفيه والرياضة؛ لأنها في ظل الأزمة بلا جدوى اقتصادية.

وتوقع، ألا تتجه الدولة لرفع الضرائب إطلاقاً، لأن الدولة حريصة على المجتمع وعلى نمو القطاع الخاص.

وتابع: "لا أتوقع أن يتأثر الإنفاق على التعليم في دولة 92% من مدارسها حكومية، ونحن الآن في حالة حرب، الأولويات الأهم فيها هي الصحة والتعليم".

وأشار الديري، إلى أن المملكة قامت بعملية ترشيد كبيرة، والإنفاق الرأسمالي كان مقدراً بـ240 مليار ريال في البداية ثم نزل إلى 143 مليار ريال، متوقعاً أن ينزل مع إطلاق حزم تحفيز بـ 50 مليار ريال.

وأردف: "كل تريليونات الدول الكبرى غير قادرة على حل الأزمة، لأنها ليست مشكلة اقتصادية، معدلات البطالة ارتفعت في أمريكا من 3.6% إلى نحو 18% في أزمة لم تستغرق أكثر من بضعة أشهر".

وأنهى السديري تصريحاته قائلاً: "هناك أزمة موجودة، يجب أن نعترف بها ونتكيف معها، و"شد الحزام"، قد يستمر إلى بداية 2021".

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