10 شركات وساطة تقتنص 80% من سيولة السوق السعودي خلال أبريل

الرياض ـ مباشر: اقتنصت 10 شركات وساطة نحو 80.4%، من قيم تداول سوق الأسهم السعودية، خلال شهر أبريل/ نيسان 2020، بإجمالي قيمة بلغ نحو 153.7 مليار ريال.

ووفقاً للتقرير الشهري، لأداء شركات الوساطة، الصادر عن السوق المالية السعودية "تداول"، بلغ إجمالي القيمة لجميع شركات الوساطة نحو 191.2 مليار ريال، خلال شهر أبريل / نيسان الماضي.

وتصدرت الراجحي المالية، قائمة شركات الوساطة العاملة بالسوق السعودي، من حيث القيمة بـ34.3 مليار ريال، تمثل 17.95% من إجمالي القيمة.

وحلت شركة الأهلي كابيتال، بالمركز الثاني، بقيمة بلغت 27.12 مليار ريال، تصل نسبتها إلى نحو 14.2%، من إجمالي قيمة التداول بالسوق، خلال الشهر الماضي.

وكان المركز الثالث لشركة الجزيرة كابيتال، التي اقتنصت نحو 18 مليارات ريال، بما يعادل 9.4%، من إجمالي قيم تداولات السوق السعودي.

وارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 9.34% خلال شهر أبريل/نيسان من 2020، رابحاً 607.55 نقطة، صعد بها إلى مستوى 7112.9 نقطة.

وتراجعت قيم التداول بشكل ملحوظ خلال أبريل/نيسان، إلى نحو 95.59 مليار ريال، مقابل 116.9 مليار ريال، خلال مارس/آذار، بانخفاض نسبته 18.25%.

وهبطت كميات التداول خلال أبريل/نيسان إلى 4.73 مليار سهم مقارنة بنحو 5.2 مليار سهم مارس/آذار السابق، بنسبة انخفاض بلغت 9.45%.

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