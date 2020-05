توم كروز يعمل مع ناسا لتصوير أول فيلم في الفضاء

يعمل الممثل (توم كروز) Tom Cruise مع وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) NASA لتصوير أول فيلم في الفضاء الخارجي، وذلك وفقًا لمدير وكالة ناسا (جيم بريدنستين) Jim Bridenstine، وبالرغم من أن تفاصيل المشروع غير واضحة بعد، لكن بريدنشتاين

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv