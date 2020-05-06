تباين أداء الأسهم الأوروبية بالمستهل مع مراقبة رفع قيود الإغلاق

مباشر: تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرون التطورات في الولايات المتحدة بعد رفع قيود الإغلاق، وهبوط أسعار النفط مرة أخرى.

وتتابع الأسواق الأوروبية عن كثب التطورات في أوروبا والولايات المتحدة، حيث بدأ كلاهما رفع إجراءات الإغلاق وسيتعين عليهما معرفة التأثير الذي تركه تفشي الفيروس المميت.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال بالأمس إنه سيتم إعادة فتح أجزاء من الاقتصاد الآن، على النقيض من تحذيرات خبراء الصحة بأن ذلك سيكلف الأمريكيين حياتهم.

كما هبطت أسعار النفط بعد أن سجلت مكاسب ملحوظة بالأمس، مع تجدد المخاوف المتعلقة بزيادة الإمدادات من الخام.

ومن المقرر صدور بيانات مبيعات التجزئة في منطقة اليورو وبيانات النشاط الخدمي في كل من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا ومنطقة اليورو، وذلك في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 7:15 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر "ستوكس 600" عند مستوى 335.6 نقطة، بينما ارتفع المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 0.2 بالمائة إلى 5860.4 نقطة.

في حين استقر المؤشر الألماني "داكس" عند مستوى 10730.4 نقطة، بينما هبط المؤشر الفرنسي "كاك" بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 4467.7 نقطة.

وخلال نفس الفترة، تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي هامشياً بنحو 0.07 بالمائة إلى 1.0832 دولار.