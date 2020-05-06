أخبار عاجلة

أمريكا : نتفهم قلق الملك عبد الله -
هكذا حاولت بريطانيا تحريض العلويين ضد الأسد -
زواتي : شحنات بنزين وديزل ستصل الاردن خلال 3 أسابيع لغايات التخزين -
مقاطعة روسية - صينية لاجتماع مجلس الأمن حول سوريا -
نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
نشرة ضد كورونا - إيطاليا تعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 3 يونيو المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

3 يونيو.. مساهمو "ميدغلف" يناقشون إطفاء خسائر متراكمة

Print
3 يونيو.. مساهمو "ميدغلف" يناقشون إطفاء خسائر متراكمة 3 يونيو.. مساهمو "ميدغلف" يناقشون إطفاء خسائر متراكمة

الرياض ـ مباشر: قرر ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف)، عقد اجتماع الجمعية العامة العادية، بتاريخ 3 يونيو / حزيران المقبل عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وقالت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأربعاء، إن جدول أعمال الجمعية، يتضمن استخدام نحو 120 مليون ريال، من الاحتياطي النظامي، لتغطية جزء من الخسائر المتراكمة للشركة.

وأشارت إلى أنه سيتم التصويت خلال الجمعية على البيانات المالية لعام 2019، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة.

كما يتم التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام الماضي، إلى جانب النظر في بقية البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة، بنهاية عام 2019، نحو 256.48 مليون ريال، تمثل 32.06% من رأسمالها البالغ 800 مليون ريال.

ترشيحات:

"ميدغلف للتأمين" تتحول للربحية بالعام 2019

"ميدغلف" توقع عقداً مع عبداللطيف القابضة لتقديم خدمات التأمين للمركبات

الداخلية : رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية عن منطقتين بالأحساء

10 قرارات للوزراء السعودي بجلسته الأسبوعية برئاسة الملك سلمان

تقويم التعليم السعودية: اختبار إلزامي لجميع الطلاب بتقنيات الذكاء الاصطناعي

وزير الصحة السعودي: معدل الوفيات منخفض جداً بفيروس كورونا

 

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

شبكة عيون الإخبارية