3 يونيو.. مساهمو "ميدغلف" يناقشون إطفاء خسائر متراكمة

الرياض ـ مباشر: قرر ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف)، عقد اجتماع الجمعية العامة العادية، بتاريخ 3 يونيو / حزيران المقبل عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وقالت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأربعاء، إن جدول أعمال الجمعية، يتضمن استخدام نحو 120 مليون ريال، من الاحتياطي النظامي، لتغطية جزء من الخسائر المتراكمة للشركة.

وأشارت إلى أنه سيتم التصويت خلال الجمعية على البيانات المالية لعام 2019، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة.

كما يتم التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام الماضي، إلى جانب النظر في بقية البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة، بنهاية عام 2019، نحو 256.48 مليون ريال، تمثل 32.06% من رأسمالها البالغ 800 مليون ريال.

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