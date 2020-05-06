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أسعار النفط تتراجع مع عودة المخاوف بشأن المعروض

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أسعار النفط تتراجع مع عودة المخاوف بشأن المعروض أسعار النفط تتراجع مع عودة المخاوف بشأن المعروض

مباشر: تراجعت النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع مخاوف زيادة المعروض بعد ارتفاع يتجاوز التوقعات في بيانات مخزونات الخام الأمريكية الأولية.

وتأثر الذهب الأسود سلباً بعدما أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن معهد البترول الأمريكي بالأمس أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 8.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي وهو أكثر من المتوقع.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأرقام الرسمية بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

ويأتي ذلك وسط ركود في الطلب على الخام والناجم عن القيود المفروضة على الحركة والسفر وغيرها من الأنشطة لوقف انتشار وباء كورونا.

وبحلول الساعة 7:40 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يوليو/تموز إلى 30.87 دولار للبرميل، بانخفاض 0.3 بالمائة.

كما هبط سعر العقود المستقبلية للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر يونيو/حزيران بأكثر من 0.9 بالمائة مسجلاً 24.33 دولار للبرميل.

وكان النفط قد شهد مكاسب ملحوظة خلال الأيام القليلة الماضية وسط تفاءؤل بشأن الرفع التدريجي لقيود الإغلاق في بعض الدول حول العالم.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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