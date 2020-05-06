سوق الأسهم السعودية يرتفع بالتعاملات الصباحية

الرياض - مباشر: استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع مواصلاً الصعود، وسط تعافي جماعي للقطاعات.

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت الرياض، سجل المؤشر العام للسوق - تاسي ارتفاعاً بنسبة 1.11% إلى مستوى 6785.21 نقطة ليربح نحو 74.7 نقطة.

وجرى التعامل على 39.6 مليون سهم، بقيمة 795.532 مليون ريال موزعين على 35.32 ألف صفقة.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.42%، وتلاه قطاع الطاقة بنسبة 1.44%، كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.64%.

وتصدر الارتفاعات سهم باتك بنسبة 7.65% ، كما ارتفع أداء سهم الأصيل بنسبة 7.05%، وارتفع سهم سليمان الحبيب بنسبة 5.41%.

وفي المقابل تصدر سهم أسمنت القصيم التراجعات بنسبة 1.10%، وتلاه سهم أليانز إس إف بنسبة 0.94%، وتلاهما سهم الرياض ريت بنسبة 0.66%.

وكان سهم دار الأركان الأنشط من ناحية الحجم بنحو 7.13 مليون سهم، فيما كان سهم الراجحي الأنشط من ناحية القيمة بنحو 72.22 مليون ريال.

وعلى مستوى أداء السوق الموازية "نمو" ارتفع بنسبة 1.38% إلى 6955 نقطة ليربح نحو 94.56 نقطة.

وتصدر سهم العمران الارتفاعات بنسبة 2.43%، وتلاه سهم التطويرية الغذائية بنسبة 2.19%، كما ارتفع أداء سهم الصمعاني بنسبة1.71%.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع مدفوعاً بصعود أغلب القطاعات لا سيما القطاعات القيادية، بنسبة 1.74%، إلى مستوى 6710.51 نقطة رابحاً نحو 114.54 نقطة.

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