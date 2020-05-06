أخبار عاجلة

أمريكا : نتفهم قلق الملك عبد الله -
هكذا حاولت بريطانيا تحريض العلويين ضد الأسد -
زواتي : شحنات بنزين وديزل ستصل الاردن خلال 3 أسابيع لغايات التخزين -
مقاطعة روسية - صينية لاجتماع مجلس الأمن حول سوريا -
نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
نشرة ضد كورونا - إيطاليا تعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 3 يونيو المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

سوق الأسهم السعودية يرتفع بالتعاملات الصباحية

Print
سوق الأسهم السعودية يرتفع بالتعاملات الصباحية سوق الأسهم السعودية يرتفع بالتعاملات الصباحية

الرياض - مباشر: استهل المؤشر العام لسوق الأسهم تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع مواصلاً الصعود، وسط تعافي جماعي للقطاعات.

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت الرياض، سجل المؤشر العام للسوق - تاسي ارتفاعاً بنسبة 1.11% إلى مستوى 6785.21 نقطة ليربح نحو 74.7 نقطة.

وجرى التعامل على 39.6 مليون سهم، بقيمة 795.532 مليون ريال موزعين على 35.32 ألف صفقة.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.42%، وتلاه قطاع الطاقة بنسبة 1.44%، كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.64%.

وتصدر الارتفاعات سهم باتك بنسبة 7.65% ، كما ارتفع أداء سهم الأصيل بنسبة 7.05%، وارتفع سهم سليمان الحبيب بنسبة 5.41%.

وفي المقابل تصدر سهم أسمنت القصيم التراجعات بنسبة 1.10%، وتلاه سهم أليانز إس إف بنسبة 0.94%، وتلاهما سهم الرياض ريت بنسبة 0.66%.

وكان سهم دار الأركان الأنشط من ناحية الحجم بنحو 7.13 مليون سهم، فيما كان سهم الراجحي الأنشط من ناحية القيمة بنحو 72.22 مليون ريال.

وعلى مستوى أداء السوق الموازية "نمو" ارتفع بنسبة 1.38% إلى 6955 نقطة ليربح نحو 94.56 نقطة.

وتصدر سهم العمران الارتفاعات بنسبة 2.43%، وتلاه سهم التطويرية الغذائية بنسبة 2.19%، كما ارتفع أداء سهم الصمعاني بنسبة1.71%.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع مدفوعاً بصعود أغلب القطاعات لا سيما القطاعات القيادية، بنسبة 1.74%، إلى مستوى 6710.51 نقطة رابحاً نحو 114.54 نقطة.

ترشيحات:

السوق السعودي يصعد 1.74% بنهاية التعاملات بدعم القياديات

مساهمو "الخليج للتدريب" يقرون توزيعات الأرباح للعام 2019

المبيعات تصعد بأرباح "أسواق العثيم" 46% في الربع الأول

الداخلية السعودية: رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية عن منطقتين بالأحساء

"مكة للإنشاء" تتسلم الدفعة الثانية من التسهيلات الائتمانية من "البلاد"

10 قرارات للوزراء السعودي بجلسته الأسبوعية برئاسة الملك سلمان

"سدافكو" توصي بتوزيع 2.5 ريال للسهم عن النصف الثاني

ثوب الأصيل توقع عقداً مع "نوبكو" لتوريد مستلزمات طبية بـ97 مليون ريال

تقويم التعليم السعودية: اختبار إلزامي لجميع الطلاب بتقنيات الذكاء الاصطناعي

وزير الصحة السعودي: معدل الوفيات منخفض جداً بفيروس كورونا

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

شبكة عيون الإخبارية