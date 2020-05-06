مساهمو "مجموعة فتيحي" يقرون عدم صرف أرباح عن النصف الثاني لـ2019

الرياض – مباشر: أقرت الجمعية العامة العادية لمجموعة فتيحي القابضة، في اجتماعها 5 مايو/ أيَّار، توصية مجلس الإدارة بعدم صرف أرباح عن النصف الثاني من العام المالي 2019.

وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول" اليوم الأربعاء، إن الجمعية وافقت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 4 أغسطس/ آب بما تم توزيعه من أرباح مرحلية عن النصف الأول من العام المالي 2019 بواقع 20 هللة للسهم الواحد، وبما نسبته 2% من رأسمال الشركة، وبمبلغ إجمالي 11 مليون ﷼.

وتمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020.

وأقرت الجمعية تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية لعام 2019، إلى جانب إبراء ذمة أعضاء المجلس عن تلك الفترة.

وأغلق سهم الشركة تعاملات الثلاثاء على تراجع نسبته 0.21%، لمستوى 9.30 ريال.

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