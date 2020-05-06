أخبار عاجلة

أمريكا : نتفهم قلق الملك عبد الله -
هكذا حاولت بريطانيا تحريض العلويين ضد الأسد -
زواتي : شحنات بنزين وديزل ستصل الاردن خلال 3 أسابيع لغايات التخزين -
مقاطعة روسية - صينية لاجتماع مجلس الأمن حول سوريا -
نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
نشرة ضد كورونا - إيطاليا تعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 3 يونيو المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

مساهمو "مجموعة فتيحي" يقرون عدم صرف أرباح عن النصف الثاني لـ2019

Print
مساهمو "مجموعة فتيحي" يقرون عدم صرف أرباح عن النصف الثاني لـ2019 مساهمو "مجموعة فتيحي" يقرون عدم صرف أرباح عن النصف الثاني لـ2019

الرياض – مباشر: أقرت الجمعية العامة العادية لمجموعة فتيحي القابضة، في اجتماعها 5 مايو/ أيَّار، توصية مجلس الإدارة بعدم صرف أرباح عن النصف الثاني من العام المالي 2019.

وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول" اليوم الأربعاء، إن الجمعية وافقت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 4 أغسطس/ آب بما تم توزيعه من أرباح مرحلية عن النصف الأول من العام المالي 2019 بواقع 20 هللة للسهم الواحد، وبما نسبته 2% من رأسمال الشركة، وبمبلغ إجمالي 11 مليون ﷼.

وتمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020.

وأقرت الجمعية تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية لعام 2019، إلى جانب إبراء ذمة أعضاء المجلس عن تلك الفترة.

وأغلق سهم الشركة تعاملات الثلاثاء على تراجع نسبته 0.21%، لمستوى 9.30 ريال.

ترشيحات:

الداخلية : رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية عن منطقتين بالأحساء

10 قرارات للوزراء السعودي بجلسته الأسبوعية برئاسة الملك سلمان

تقويم التعليم السعودية: اختبار إلزامي لجميع الطلاب بتقنيات الذكاء الاصطناعي

وزير الصحة السعودي: معدل الوفيات منخفض جداً بفيروس كورونا

السعودية تتيح تسجيل جميع الجنسيات استثنائياً في مبادرة "عودة"

الموارد البشرية السعودية: المادة 41 تسمح بتقليص الرواتب 40%

إيداع 436 مليون ريال في الحسابات البنكية للباحثين عن عمل بالسعودية لشهر أبريل

"ساما" السعودية تؤكد التزامها بربط الريال بالدولار الأمريكي كخيار استراتيجي

صندوق الاستثمارات السعودي: المملكة يمر بمرحلة تغيير جذري

وزارة الموارد البشرية السعودية: تطبيق العمل عن بعد بالحكومة قيد الدراسة

السعودية للكهرباء: "الفاتورة الثابتة" تمنع فصل الخدمة حال زيادة الاستهلاك

موديز تؤكد تصنيفات البنوك السعودية

 

مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

شبكة عيون الإخبارية