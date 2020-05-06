مساهمو "نادك" يوافقون على زيادة رأسمالها 20% بأسهم منحة

الرياض – مباشر: أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، في اجتماعها بتاريخ 5 مايو/ أيَّار، توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 20% عن طريق منح أسهم مجانية، بواقع سهم واحد لكل 5 أسهم.

وقالت "نادك"، في بيان لها على "تداول" اليوم الأربعاء، إن الزيادة ستكون عن طريق رسملة مبلغ 169.4 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة، ليرتفع رأسمال الشركة من 847 مليون ريال إلى 1.016 مليار ريال.

وأضافت الشركة، أنها ستقوم بتوزيع 16.94 مليون سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع سهم لكل 5 أسهم مملوكة، لترتفع أسهم الشركة 84.7 مليون سهم إلى 101.64 مليون سهم.

وأوضحت "نادك"، أن أحقية أسهم المنحة للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية يوم انعقاد الجمعية، المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وأقرت عمومية "نادك"، بحسب البيان، تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال.

وتمت الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي؛ من بينها المواد المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة، وبدعوة الجمعيات، وتعيين مراقب الحسابات، والوثائق المالية، وغيرها.

وتم التصويت على تعيين مكتب كي بي إم جي الفوزان وشركاه مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020 والربع الأول من العام المالي 2021، وتحديد أتعابه.

وأقرت الجمعية صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2019، بمبلغ 1.56 مليون ريال، بواقع 250 ألف ريال لـ6 أعضاء و60 ألف ريال لعضو واحد.

وتم إقرار تقرير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات والقوائم المالية لعام 2019، إلى جانب إبراء ذمة أعضاء المجلس عن تلك الفترة.

وأنهى سهم الشركة تعاملات الثلاثاء على تراجع نسبته 1.66%، لمستوى 22.50 ريال.

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