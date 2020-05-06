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مساهمو "إكسترا" يقرون زيادة رأس المال بمنح أسهم مجانية

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مساهمو "إكسترا" يقرون زيادة رأس المال بمنح أسهم مجانية مساهمو "إكسترا" يقرون زيادة رأس المال بمنح أسهم مجانية

الرياض - مباشر: وافقت الجمعية العمومية للشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من 500 مليون ريال إلى 600 مليون ريال عن طريق منح أسهم مجانية بنسبة 20%.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء أن عدد الأسهم سيرتفع من 50 مليون سهم إلى 60 مليون سهم لدعم المركز المالي للشركة.

وأشارت إلى أنه سيتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 100 مليون ريال من حساب الأرباح المتبقاة والاحتياطي النظامي للشركة للعام 2019، من خلال توزيع أسهم منحة على المساهمين بواقع سهم واحد لكل خمسة أسهم قائمة.

ووافقت الجمعية على شراء الشركة عدداً من أسهمها بحد أقصى 100 ألف سهم، بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج أسهم موظفي الشركة وخطة الحوافز طويلة الأجل، على أن يتم تمويل عملية الشراء من التوزيعات النقدية لأسهم الخزينة والمحتفظ بها ضمن برنامج أسهم موظفي الشركة.

وتم تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية، على أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى 8 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية حسب برنامج أسهم الموظفين الحالي.

ووافقت الجمعية كذلك على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الثاني 2018 بنسبة 12.5% (ما يعادل 1.25 ريال للسهم)، وعن النصف الأول والنصف الثاني 2019 بنسبة 22.5% (ما يعادل 2.25 ريال للسهم).

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