أخبار عاجلة

أمريكا : نتفهم قلق الملك عبد الله -
هكذا حاولت بريطانيا تحريض العلويين ضد الأسد -
زواتي : شحنات بنزين وديزل ستصل الاردن خلال 3 أسابيع لغايات التخزين -
مقاطعة روسية - صينية لاجتماع مجلس الأمن حول سوريا -
نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
نشرة ضد كورونا - إيطاليا تعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 3 يونيو المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

مساهمو "الخليج للتدريب" يقرون توزيعات الأرباح للعام 2019

Print
مساهمو "الخليج للتدريب" يقرون توزيعات الأرباح للعام 2019 مساهمو "الخليج للتدريب" يقرون توزيعات الأرباح للعام 2019

الرياض ـ مباشر: أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الخليج للتدريب والتعليم، في اجتماعها أمس الثلاثاء، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأربعاء، أنه تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية عن العام 2019م، بقيمة 11.25 مليون ريال، بواقع 25 هللة للسهم.

وأشارت إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية، والمقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.

وأشارت إلى أنه تمت الموافقة خلال الجمعية، على تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع الحسابات، والقوائم المالية لعام 2019، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة.

وارتفعت أرباح الشركة خلال عام 2019 بنسبة 83.8%، إلى 59.47 مليون ريال مقارنة مع 32.36 مليون ريال في عام 2018.

ترشيحات:

"الخليج للتدريب" توقع عقد بيع أحد العقارات المملوكة لها

"الخليج للتدريب" تقلص أرباحها 24% بالربع الثالث

10 قرارات للوزراء السعودي بجلسته الأسبوعية برئاسة الملك سلمان

الداخلية : رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية عن منطقتين بالأحساء

تقويم التعليم السعودية: اختبار إلزامي لجميع الطلاب بتقنيات الذكاء الاصطناعي

وزير الصحة السعودي: معدل الوفيات منخفض جداً بفيروس كورونا

 

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

شبكة عيون الإخبارية