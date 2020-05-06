مساهمو "الخليج للتدريب" يقرون توزيعات الأرباح للعام 2019

الرياض ـ مباشر: أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الخليج للتدريب والتعليم، في اجتماعها أمس الثلاثاء، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأربعاء، أنه تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية عن العام 2019م، بقيمة 11.25 مليون ريال، بواقع 25 هللة للسهم.

وأشارت إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية، والمقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.

وأشارت إلى أنه تمت الموافقة خلال الجمعية، على تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع الحسابات، والقوائم المالية لعام 2019، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة.

وارتفعت أرباح الشركة خلال عام 2019 بنسبة 83.8%، إلى 59.47 مليون ريال مقارنة مع 32.36 مليون ريال في عام 2018.

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