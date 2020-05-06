المبيعات تصعد بأرباح "أسواق العثيم" 46% في الربع الأول

الرياض - مباشر: أظهرت البيانات المالية لشركة أسواق عبدالله العثيم خلال الربع الأول من عام 2020نمو صافي الأرباح نحو 45.7% على أساس سنوي.

وأوضحت النتائج المالية للشركة على "تداول" اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي الربح إلى 99.55 مليون ريال، مقابل 68.33 مليون ريال بنهاية الربع نفسه من العام 2019.

وعزت الشركة ارتفاع صافي أرباحها إلى نمو المبيعات مدفوعاً بزيادة إقبال المستهلكين على شراء المواد الغذائية والتموينية تحسباً للإجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا، بالإضافة إلى دخول أول أسبوع من شهر شعبان (موسم رمضان) في الربع الأول من العام الحالي، بخلاف العام الماضي حيث وقع موسم رمضان بالكامل في الربع الثاني، بالإضافة إلى وقف خسائر النشاط الزراعي.

وارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 21.44% إلى 2.38 مليار ريال، مقابل 1.96 مليار ريال بزيادة قدرها 21.44%.

وعلى أساس ربعي تراجعت أرباح الشركة بنسبة 30% بعدما سجلت بالربع الأخير من العام الماضي نحو 142.23 مليون ريال.

وأشارت الشركة إلى أن نتائج الربع السابق تضمنت حوافز الأهداف البيعية السنوية التي يتم حسابها وتسجيلها في نهاية السنة المالية للشركة بالإضافة إلى انخفاض إيرادات النشاط العقاري وذلك بالرغم من نمو المبيعات بنسبة 13.39%.

وأوضحت أنه تم إعادة تصنيف نتائج العمليات من النشاط الزراعي لشركة تابعة في قائمة الدخل الموحدة ضمن العمليات غير المستمرة لفترة المقارنة وذلك بناءً على قرار الشركة بوقف النشاط الزراعي اعتباراً من 1 يناير 2020.

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