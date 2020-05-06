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الداخلية السعودية: رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية عن منطقتين بالأحساء

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الداخلية السعودية: رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية عن منطقتين بالأحساء الداخلية السعودية: رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية عن منطقتين بالأحساء

الرياض ـ مباشر: صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه تقرر رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية، بحيي (الفيصلية والفاضلية) في محافظة الأحساء، وذلك في ضوء توصيات الجهات الصحية.

وأوضح المصدر، بحسب وكالة الأنباء "واس"، أنه سيتم تطبيق القرار، اعتباراً من اليوم الأربعاء 13 رمضان 1441هـ.

وأشار إلى أنه سيتم السماح لسكان الحيين بالتجول، لقضاء احتياجاتهم، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً.

كما لفت أنه سيتم السماح كذلك بعمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها.

كما أكد أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار ، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية.

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