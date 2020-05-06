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"مكة للإنشاء" تتسلم الدفعة الثانية من التسهيلات الائتمانية من "البلاد"

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"مكة للإنشاء" تتسلم الدفعة الثانية من التسهيلات الائتمانية من "البلاد" "مكة للإنشاء" تتسلم الدفعة الثانية من التسهيلات الائتمانية من "البلاد"

الرياض - مباشر: أعلنت شركة مكة للإنشاء والتعمير عن استلامها أمس الثلاثاء الشريحة الثانية من التسهيلات الائتمانية من بنك البلاد بقيمة 50 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الأربعاء، أنها ستعلن لاحقاً عن استلام الشريحة الأخيرة من هذا القرض.

وأعلنت الشركة في سبتمبر/ أيلول الماضي، عن توقيع اتفاقية إطار عام مع بنك البلاد للحصول على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بمبلغ 450 مليون ريال على دفعات قيمتها 50 مليون ريال.

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